El 11 de noviembre se ha convertido en una de las fechas más importantes para las compras por internet. Lo que hoy se conoce como Día Mundial del Shopping nació en China como una celebración de la soltería y, con el paso de los años, evolucionó hasta convertirse en una jornada de promociones que marca el inicio de la temporada de descuentos de fin de año.

La tradición comenzó en 1993, cuando cuatro estudiantes de la Universidad de Nankín decidieron festejar que no tenían pareja mediante reuniones e intercambio de regalos.

La iniciativa se extendió entre otros jóvenes y terminó por popularizarse en distintas universidades del país asiático.

¿Por qué el Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre?

La fecha tiene una explicación relacionada con los números. En China, el número uno se asocia con una persona sola y, al repetirse cuatro veces en el calendario, el 11/11 se convirtió en una representación de la soltería.

También hay una referencia en el idioma: guānggùn es una expresión coloquial que se utiliza para identificar a una persona sin pareja; su significado está relacionado con la imagen de una rama sin hojas.

Con el tiempo, los cuatro unos escritos con números arábigos se adoptaron como símbolo visual de cuatro personas solteras.

Sin embargo, es importante aclarar que la palabra china para soltero no se escribe como cuatro líneas verticales; esa interpretación corresponde únicamente al juego visual de la fecha.

¿Cómo se convirtió el 11 de noviembre en el Día Mundial del Shopping?

El giro comercial llegó en 2009, cuando Alibaba impulsó una campaña de descuentos para el 11 de noviembre. La respuesta de los consumidores llevó a otros comercios y plataformas digitales a sumarse a la jornada, que dejó de estar dirigida únicamente a las personas solteras.

Actualmente, el llamado Doble 11 reúne promociones en distintas categorías de productos y se ha extendido a mercados internacionales. Para los consumidores, también representa una oportunidad para comparar precios y adelantar compras antes de las rebajas de fin de año.

Así, una fecha que comenzó como una celebración entre universitarios terminó convertida en un escaparate global del comercio electrónico.