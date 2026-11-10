Una joven que permaneció desaparecida durante más de un año fue localizada por el FBI en Oregón, Estados Unidos, después de conseguir pedir ayuda a través de una amistad que comenzó en el videojuego Among Us.

Durante ese tiempo, presuntamente estuvo privada de su libertad y sufrió agresiones físicas y sexuales a manos del hombre que la mantenía cautiva.

La joven fue encontrada el pasado 1 de noviembre, luego de que la madre de otra jugadora alertara a las autoridades sobre la situación que enfrentaba; la investigación apunta a que el contacto con su presunto captor comenzó en mayo de 2025, cuando ambos se conocieron por internet.

Una amistad en Among Us le permitió revelar que estaba en peligro

De acuerdo con la información del caso, la joven comenzó a comunicarse con otra jugadora de Among Us y, después de ganarse su confianza, trasladaron sus conversaciones a otra plataforma digital.

Fue entonces cuando pudo revelar su identidad y explicar que permanecía encerrada en el sótano de una vivienda contra su voluntad.

También expresó que había perdido la esperanza de que las autoridades continuaran buscándola, pues había transcurrido mucho tiempo desde su desaparición.

La madre de la otra jugadora conoció parte de lo que ocurría al intervenir en una videollamada y decidió comunicarlo al FBI.

Esa información permitió a los investigadores obtener una pista sobre el posible paradero de la joven.

Así habría sido el maltrato que sufrió durante su cautiverio

La información difundida sobre el caso señala que la joven fue víctima de agresiones físicas y sexuales durante el periodo en que permaneció retenida; su presunto captor la mantenía en el sótano de su vivienda y, según documentos judiciales, colocaba un cuchillo debajo de su almohada para evitar que pudiera escapar.

Aunque los datos disponibles describen las condiciones de cautiverio y las agresiones denunciadas, no detallan episodios específicos de violencia ni las lesiones que pudo haber sufrido.

¿Qué cargos enfrenta el hombre detenido?

El FBI identificó al presunto responsable como Adam Hunter Harmel, de 39 años, quien fue detenido en Oregón. Una denuncia federal presentada el 2 de noviembre lo acusa de transportar a la víctima con la intención de participar en actividad sexual ilícita.