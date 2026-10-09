Delcy Rodríguez le copia a Maduro y adelanta la navidad en Venezuela para “activar la felicidad”

Venezuela adelantará la navidad al 1 de noviembre de 2026, casi dos meses antes de la fecha tradicional del 25 de diciembre.

El anuncio lo hizo este jueves 8 de octubre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien defendió la decisión como una medida que supuestamente activará la felicidad de la población.

Delcy Rodríguez adelanta la navidad en Venezuela

La funcionaria dio a conocer la fecha durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, mejor conocida como Fedecámaras, encuentro que reunió a representantes del sector empresarial.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, dijo.

🇻🇪 Delcy Rodríguez anuncia que la Navidad comenzará oficialmente en Venezuela el 1 de noviembre, adelantando la temporada para “activar la felicidad de los venezolanos” y la actividad económica. https://t.co/sObdqqjiBr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 8, 2026

La Navidad se conmemora tradicionalmente el 25 de diciembre, de acuerdo con el calendario gregoriano.

Nicolás Maduro también adelantó la navidad en Venezuela

La medida de Delcy Rodríguez retoma una práctica que se volvió habitual durante el gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció en distintas ocasiones el comienzo anticipado de la Navidad, como en 2025, cuando la decisión se produjo en un escenario de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Semanas después de aquel festejo, fue capturado por la justicia estadounidense y este jueves 8 de octubre se presentaron nuevos cargos contra el exmandatario de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, por presunta conspiración para cometer torturas, al señalar que ambos habrían recurrido a la represión para mantenerse en el poder.

La Fiscalía sostiene que los acusados participaron en una estrategia de persecución y maltrato contra opositores políticos, integrantes de las fuerzas armadas y otras personas detenidas, entre las presuntas víctimas también figuran tres ciudadanos estadounidenses.

Ambos ya estaban acusados de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense, así como de delitos relacionados con la posesión de armas destructoras y la conspiración para poseerlas.