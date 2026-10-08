Estados Unidos amplía cargos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por tortura sistemática

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva que amplía de forma severa los expedientes penales contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El fiscal general Todd Blanche confirmó que las autoridades federales han profundizado las investigaciones desde la captura del exmandatario venezolano, al destapar una red sistemática de abusos que no solo afectó a la población civil en Venezuela, sino que involucró directamente la detención arbitraria y vejaciones en contra de ciudadanos estadounidenses durante más de veinte años.

De acuerdo con la información presentada por el gobierno de Estados Unidos, se les acusa de tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas. La ampliación de la acusación marca un precedente crítico en el proceso penal que ambos enfrentan en tribunales federales, consolidando un expediente que abarca desde redes criminales transnacionales hasta crímenes de lesa humanidad.

A superseding indictment was just unsealed charging Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores with conspiracy to commit torture, including the alleged torture of United States citizens for over two decades, in addition to the narcotics trafficking and weapons offenses already… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 8, 2026

Conspiración para cometer tortura, narcotráfico y uso de armas: Los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores

La nueva acusación formal presentada por la fiscalía estadounidense agrupa una serie de delitos graves relacionados con el crimen organizado y la violación sistemática de derechos:



Conspiración para cometer tortura: Imputación inédita que señala a la pareja por ordenar, coordinar y respaldar actos sistemáticos de tortura física y psicológica contra opositores y ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas.

Imputación inédita que señala a la pareja por ordenar, coordinar y respaldar actos sistemáticos de tortura física y psicológica contra opositores y ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas. Tráfico de narcóticos y narcoterrorismo: Acusaciones formales por liderar y facilitar operaciones a gran escala para la introducción ilegítima de drogas hacia territorio estadounidense.

Acusaciones formales por liderar y facilitar operaciones a gran escala para la introducción ilegítima de drogas hacia territorio estadounidense. Tráfico y posesión de armas destructivas: Delitos vinculados al uso, conspiración y distribución de armamento pesado y de uso exclusivo militar para sostener la estructura delictiva y el control territorial.

El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, señaló que este nuevo recurso legal refleja el compromiso inquebrantable de la administración para impartir justicia a las víctimas del régimen, asegurando que no habrá impunidad para los altos mandos acusados de vulnerar derechos humanos fundamentales.