VIDEO: Delincuente es desarmado y asesinado en un billar de Colombia

Un delincuente identificado como Andrés Navarro, de 21 años de edad, falleció la madrugada del domingo luego de recibir dos balazos al intentar asaltar un billar en Cúcuta, Colombia.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio que muestra el momento en el que dos delincuentes ingresaron al lugar para despojar a los clientes de sus pertenencias.

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Uno de los asaltantes sacó un arma de fuego para intimidar a sus víctimas y se acercó a una mesa en la que se encontraban cuatro hombres para robarles sus cosas; sin embargo, uno de ellos aprovechó el descuido del ratero para desarmarlo.

🇨🇴 Dos sujetos intentaron asaltar un billar en Cúcuta - Colombia el pasado 3 de octubre.



Uno fugó y el otro falleció en el sitio luego de que las víctimas reaccionaran tras ser amenazados con un arma de fuego. pic.twitter.com/hALepGZYdO — 🇪🇨 C.U.P.S. (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) October 5, 2021

En ese momento, se escuchó un disparo que hirió en la pierna a uno de los clientes del billar, lo que despertó la furia del resto de las víctimas, quienes se abalanzaron contra el delincuente y comenzaron a golpearlo con los tacos del billar.

Segundos después, los hombres le disparan dos veces al delincuente que terminó muerto en el lugar, mientras su cómplice salió huyendo del lugar en medio del linchamiento.

Aumenta inseguridad en Cúcuta, Colombia

El portal Border Lab, encargado de analizar la inseguridad en Cúcuta y las zonas aledañas a la frontera de Colombia, señaló que una encuesta realizada en agosto de este año, arrojó que aproximadamente el 80 por ciento de los cucuteños tienen una percepción de inseguridad en su ciudad.

“Mario Zambrano, director de ‘Cúcuta Cómo Vamos’, explicó que la sensación de inseguridad tiene que ver –por una parte– con la situación social y económica compleja, relacionadas específicamente con el desempleo del 20 por ciento y la informalidad del 70 por ciento y, por otro lado, con un débil capital social reflejado en una pérdida de confianza de las instituciones que imparten seguridad”, se lee en el informe.

El estudio agregó que cinco de cada diez participantes en la encuenta indicaron haber sido víctimas de al menos un delito en Cúcuta.

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