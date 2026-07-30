Médicos operan con guantes de látex como manivelas ante la alarmante falta de insumos en el IMSS-Bienestar

La situación en los hospitales del IMSS-Bienestar enfrentan severos cuestionamientos por parte del personal médico y derechohabientes, pues en las últimas dos semanas, Azteca Noticias documentó de manera puntual las precarias condiciones en las que opera el emblemático Hospital General de Xoco. A través de un reportaje de investigación presentado por la reportera Jessica Moguel, los trabajadores alzaron la voz para denunciar la crisis sistémica.

Esta dificultad, caracterizada por la escasez de insumos básicos, la alarmante falta de instrumental especializado y fallas administrativas que entorpecen gravemente la atención de los pacientes, generan un contraste de narrativa entre el oficialismo y la realidad de las salas de operaciones, donde la situación es crítica, pues a pesar de contar con instalaciones catalogadas de ser de "última generación”, los cirujanos se ven obligados a recurrir al ingenio y a la improvisación para llevar a cabo sus labores diarias.

Desde jaboneras improvisadas hasta la fabricación de manivelas provisionales para las lámparas de quirófano con guantes de látex, los especialistas denunciaron ante las cámaras de TV Azteca que carecen de portaagujas finos para microcirugías y de suturas de alta precisión (de 8 a 11 ceros), elementos indispensables para intervenciones reconstructivas o de urgencia.

Además, departamentos enteros como ginecología y cirugía plástica se encuentran en un limbo institucional, sin certeza alguna sobre su continuidad operativa debido a aparentes recortes presupuestales.