Primera Depresión Tropical de 2026 se forma en el Pacífico; ¿qué estados afectará en México?

La Depresión Tropical Uno-E se convirtió hoy en el primer ciclón tropical que se forma en el océano Pacífico; así lo informó la Comisión Nacional del Agua en el pronóstico del clima de este martes 2 de junio.

Este fenómeno climático que actualmente se encuentra mar adentro, amenaza con convertirse en Tormenta Tropical durante las próximas horas; por lo que se mantiene un monitoreo constante de su avance y dirección.

¿A qué estados de México afectaría la Depresión Tropical Uno-E en el océano Pacífico?

A través de un breve comunicado en sus canales oficiales, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional detallaron que el centro de la Depresión Tropical Uno-E en el océano Pacífico actualmente se ubica a 2 mil 335 kilómetros de Cabos San Lucas en Baja California , presentando vientos máximos sostenidos de hasta 45 kilómetros por hora , con rachas de viento de 65 kilómetros.

Ante este panorama, se pronostica que este ciclón tropical, que se desplaza hacia el oeste a 6 km/h , se intensifique en las próximas 36 horas a Tormenta Tropical .

Asimismo, el boletín informativo destaca que, debido a su distancia y trayectoria, la Depresión Tropical Uno-E actualmente no representa un peligro para los estados del Pacífico en México; sin embargo, hacen un llamado a la sociedad a mantenerse informados en sus cuentas oficiales para saber el desarrollo de los ciclones que pueden afectar a México.

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Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



Para mayor información consulta el gráfico. 🫡 pic.twitter.com/jARwOyyN1P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

Depresión Tropical Uno-E se alaeja, pero temporales de lluvias afectan a varios estados

A pesar de que el ciclón tropical que se encuentra ubicado en el océano Pacífico no es un riesgo para el territorio nacional, el temporal de lluvias seguirá ganando fuerza este martes en gran parte del país. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán las precipitaciones más intensas, con acumulados capaces de provocar inundaciones, encharcamientos, crecida de ríos y afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Sin embargo, la lluvia no será el único fenómeno a vigilar; mientras varias entidades reciben fuertes precipitaciones, la onda de calor continuará afectando regiones del norte, occidente y sur del país, donde se esperan temperaturas superiores a los 40 grados.

A esto se suman fuertes rachas de viento en estados como Chihuahua y Coahuila, con posibilidad de tolvaneras.