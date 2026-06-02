¡Temporal de lluvias golpea a la CDMX! Calles inundadas, granizo y caos vial en varias alcaldías
El temporal que llegó a México impactó de lleno a varias alcaldías de la CDMX con fuertes lluvias, caída de granizo e inundaciones; Cuajimalpa sufre graves estragos.
Lluvias torrenciales, fuerte caída de granizo y severas inundaciones es el saldo que dejó el temporal en su arribo en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió de manera urgente y de última hora una Alerta Púrpura para la Alcaldía de Cuajimalpa, una de las más afectadas por la grave tormenta.
En Azteca Noticias te presentamos todo lo que debes saber ante este pronóstico del clima y las afectaciones que están colapsando varias avenidas de las alcaldías capitalinas.
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Lluvias en CDMX HOY: Alcaldías afectadas por temporal, tormentas, caída de granizo e inundaciones; Cuajimalpa sufre estragos
Las lluvias provocan severas afectaciones en Cuajimalpa
Una intensa tormenta acompañada de granizo provocó severas afectaciones este lunes en la alcaldía Cuajimalpa, donde varias calles quedaron anegadas y algunos estacionamientos terminaron bajo el agua.
La fuerza de la lluvia generó complicaciones viales en distintos puntos de la demarcación y obligó a vecinos a reportar daños en viviendas y vehículos.
Ante las condiciones meteorológicas, autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente y alertaron sobre el riesgo de caída de árboles, deslaves y corrientes de agua en zonas elevadas, por lo que pidieron a la población extremar precauciones y evitar áreas de riesgo.
⛈️La alcaldía #Cuajimalpa sufrió severas afectaciones tras una intensa granizada acompañada de tormenta. Calles convertidas en ríos, estacionamientos inundados y caos vial marcaron la tarde.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026
Vecinos reportan daños en viviendas y vehículos, mientras Protección Civil advierte… pic.twitter.com/RxLlOkVBKQ
🚨🌧️ Alerta por lluvias e inundaciones— Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026
Debido a las fuertes lluvias, se registran inundaciones de consideración en la alcaldía de Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan. pic.twitter.com/eCY2XrFaEf
Tormenta azota Cuajimalpa— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 2, 2026
Una intensa lluvia, acompañada de fuertes rachas de viento, provocó severas afectaciones y complicaciones viales en la zona
Las calles, convertidas en ríos
📹 @Meteoalert_CDMX / @RaulGtzNR pic.twitter.com/Xcyy7ISPnt
🚨 #IMPORTANTE— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026
⛈️ Ya se reportan diversas afectaciones en la alcaldía Cuajimalpa por la tormenta y las inundaciones.
La fuerza de la corriente del agua es tal que pone en problemas a los automovilistas; se recomienda extremar precauciones y evitar zonas afectadas⚠️ pic.twitter.com/26msLr6vvB
Activan alerta púrpura en Cuajimalpa por lluvias torrenciales
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México continúan deteriorándose. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura en la alcaldía Cuajimalpa, el nivel más alto del sistema de alertamiento, debido a lluvias que podrían superar los 70 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.
Las autoridades advirtieron sobre riesgo de inundaciones severas, deslaves, corrientes de agua en calles y avenidas, así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con potencial de desbordamiento.
⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dZM3rlNQ9j
¿Cuáles son las alcaldías con mayor probabilidad de lluvias?
Las precipitaciones podrían extenderse a gran parte de la capital; entre las alcaldías con probabilidad de lluvias fuertes se encuentran:
*Gustavo A. Madero
*Azcapotzalco
*Miguel Hidalgo
*Cuauhtémoc
*Benito Juárez
*Iztapalapa
*Iztacalco
*Venustiano Carranza
*Coyoacán
*Tláhuac
*Xochimilco
*Milpa Alta
*Tlalpan
*Álvaro Obregón
*Magdalena Contreras
Durante esta tarde ya se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en zonas del oriente y sur de la ciudad, especialmente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con desplazamiento hacia Milpa Alta; las autoridades prevén que estas condiciones continúen durante varias horas.
¿Qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas?
El temporal de lluvias comenzó a sentirse este 1 de junio en el Valle de México y las autoridades mantienen una alerta para la tarde y noche debido al pronóstico de tormentas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias más intensas se esperan entre las 18:00 y las 24:00 horas, periodo en el que también podrían presentarse fuertes rachas de viento y reducción de visibilidad, por lo que el llamado es a tomar precauciones si tienes planeado salir de casa, regresar del trabajo o trasladarte por carreteras y avenidas principales de la zona metropolitana.
Fuertes lluvias se registran en la CDMX
Las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras registran fuertes precipitaciones esta noche; se reportan varias afectaciones en avenidas y avance del tránsito.