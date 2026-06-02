¡Temporal de lluvias golpea a la CDMX! Calles inundadas, granizo y caos vial en varias alcaldías

Lluvias torrenciales, fuerte caída de granizo y severas inundaciones es el saldo que dejó el temporal en su arribo en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió de manera urgente y de última hora una Alerta Púrpura para la Alcaldía de Cuajimalpa, una de las más afectadas por la grave tormenta.

En Azteca Noticias te presentamos todo lo que debes saber ante este pronóstico del clima y las afectaciones que están colapsando varias avenidas de las alcaldías capitalinas.

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