Pipa vuelca y deja peligroso derrame químico en carretera de Sonora

Un tractocamión que transportaba ácido sulfúrico perdió el control y volcó en el tramo Ímuris-Cananea, dejando un derrame químico estimado de 12 mil litros en Sonora.

El accidente ocurrió la tarde del 1 de septiembre, a la altura del kilómetro 97.5 de la carretera Cananea-Ímuris, a unos 15 kilómetros de Cananea.

¿Dónde ocurrió el derrame de ácido sulfúrico en Cananea?

De acuerdo con la información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el ácido sulfúrico quedó esparcido sobre la cinta asfáltica y alcanzó alrededor de 200 metros lineales de suelo natural.

Parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso, por lo que todavía se realizan evaluaciones para conocer qué tanto pudo afectar el terreno y definir las labores de remediación.

La circulación fue cerrada de manera preventiva mientras equipos de emergencia realizan trabajos para recuperar el material y neutralizar la sustancia con cal apagada.

¿Cuáles son los riesgos del ácido sulfúrico para las personas?

El ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva. El contacto directo puede provocar quemaduras graves en la piel y daños severos en los ojos.

Además, respirar sus vapores o partículas puede irritar las vías respiratorias y causar problemas para respirar. Por eso, ante un derrame, lo más importante es alejarse de la zona, evitar tocar la sustancia y seguir las indicaciones de Protección Civil y las autoridades.

La Profepa realizará una inspección cuando las condiciones permitan ingresar al área para determinar el impacto ambiental y las acciones de limpieza necesarias.

La pipa pertenecía a Express Milac y transportaba el químico desde Nacozari, Sonora, hacia la mina Cobre del Mayo, en Álamos. Las autoridades también darán seguimiento para determinar posibles responsabilidades por el incidente.