Cuatro heridos tras derrumbe de puente peatonal en Washington DC

Al menos cuatro personas sufrieron ligeras heridas tras el derrumbe de un puente peatonal en Washington DC.

Tres heridos luego del colapso de puente peatonal en Washington DC

El puente que se encuentra ubicado entre la avenida Kenilworth y la calle Polk, colapsó durante el medio día de este miércoles, según reportaron servicios locales de emergencias.

Update pedestrian bridge collapse Kenilworth Ave & Polk St NE. #DCsBravest on scene reporting no entrapment and 3 minor injuries. — DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021

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Todos los carriles de la "DC-295" fueron cerrados, según el más reciente reporte de "MATOC", la agencia de operaciones de transporte del área metropolitana en Washington DC.

UPDATE: Road Closure. DC-295 NB/SB north of Benning Avenue. NE DC. All lanes are blocked in both directions for a pedestrian bridge collapse. NB traffic is diverted to Nannie Helen Burroughs Avenue. SB traffic is diverted to Eastern Avenue. Seek alternate routes. — MATOC Alerts (@MATOC) June 23, 2021

Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones fueron desplazados hasta la escena. Se informó acerca de que seis personas fueron evaluadas y cuatro de ellas fueron trasladadas por ligeras lesiones.

Además, se reportó que un vehículo cisterna fue parcialmente aplastado por el puente. mientras que otro vehículo fue golpeado por los escombros. Una unidad de materiales peligrosos trabaja para mitigar una fuga de combustible diesel de la unidad aplastada.

El siniestro generó un gran "embotellamiento" vial sobre la "DC-295".

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe — DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021