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Cuatro heridos tras derrumbe de puente peatonal en Washington DC

Al menos cuatro personas sufrieron ligeras heridas tras el derrumbe de un puente peatonal en Washington DC, según el reporte del departamento de bomberos.

Puente peatonal colapsado en Washington DC
Cuatro personas sufrieron heridas leves tras el colapso de un puente peatonal este miércoles en el noreste de D.C., informaron los bomberos.
|“DC Fire and EMS”

Escrito por: Arturo Engels

Al menos cuatro personas sufrieron ligeras heridas tras el derrumbe de un puente peatonal en Washington DC.

Tres heridos luego del colapso de puente peatonal en Washington DC

El puente que se encuentra ubicado entre la avenida Kenilworth y la calle Polk, colapsó durante el medio día de este miércoles, según reportaron servicios locales de emergencias.

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Todos los carriles de la "DC-295" fueron cerrados, según el más reciente reporte de "MATOC", la agencia de operaciones de transporte del área metropolitana en Washington DC.

Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones fueron desplazados hasta la escena. Se informó acerca de que seis personas fueron evaluadas y cuatro de ellas fueron trasladadas por ligeras lesiones.

Además, se reportó que un vehículo cisterna fue parcialmente aplastado por el puente. mientras que otro vehículo fue golpeado por los escombros. Una unidad de materiales peligrosos trabaja para mitigar una fuga de combustible diesel de la unidad aplastada.

El siniestro generó un gran "embotellamiento" vial sobre la "DC-295".

+++NOTICIA EN DESARROLLO+++