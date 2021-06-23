Yolanda Chaparro, paciente 124 que recibirá la eutanasia en Colombia

Bogotá, Colombia: Yolanda Chaparro, será la paciente 124 en recibir la eutanasia en Colombia. Ella tiene 71 años, una larga historia de luchas políticas y reivindicaciones sociales y una enfermedad terminal que la devastó por dentro. Luego de una tortuosa espera de trece meses, por fin el próximo viernes recibirá la eutanasia y anestesiará para siempre los dolores de su cuerpo.

Yolanda Chaparro, paciente terminal:

Perfectamente, alegre, porque ya no voy a estar así, atrapada en un cuerpo que no sirve”.

Con las horas contadas por decisión propia, Yolanda Chaparro recibió a un equipo de Noticias Caracol para dejar las últimas constancias sobre el sentido de la libertad y de la muerte en un país como Colombia. Desde la intimidad de su cuarto dio acceso al medio para reflexionar largamente sobre la muerte... o, mejor, para despojarla de tanto drama.

Yolanda Chaparro, paciente terminal:

Porque es un país supremamente católico y la religión dice que el dueño de la vida es dios y que uno tiene que aguantar hasta donde pueda porque uno no es dueño de la vida, y eso es un absurdo para mí porque la vida es de uno, de nadie más y uno debe tener autonomía de morir como uno quiere sin estar sometida a la tortura de esta enfermedad”.

Yolanda Chaparro, paciente 124 en recibir la eutanasia en Colombia

Mientras apura un café y desanda su memoria como maestra de preescolar o militante del Partido Comunista, Yolanda se pierde en las postales de su vida: su familia, sus dos hijas Lina y Paola, sus tres nietos, sus viajes por el mundo, el amor por Marx, pero también nos enseña otras fotos que son una bitácora de sus luchas: por el aborto libre, por las mujeres libres, por la paz esquiva de este país tan fracturado y, ahora, por la muerte digna.

Yolanda Chaparro, paciente terminal:

Pues yo me voy con mucha tristeza porque todo lo que uno trabajó pues no se logró el ciento por ciento. Pero también me voy feliz porque hay mucha gente que sigue luchando de pie y no creo que, como dice la canción, no creo que todo esté perdido.

En mayo de 2020 le pidió a su EPS la eutanasia, pues la esclerosis lateral amiotrófica que le descubrieron meses atrás ya estragaba su cuerpo, le dijeron que no varias ocasiones y que para acceder a ese derecho tenía que estar mucho más deteriorada, postrada definitivamente en cama, incapaz de hablar y apenas comiendo puré... humillada, pero con los arrestos de siempre para encarar su última batalla, acudió a la tutela... su abogado lo explica con crudeza.

Lucas Correa Montiya, abogado de Yolanda:

Hoy día el sistema de salud le autoriza el procedimiento y probablemente va a realizárselo en los días venideros, pero esto era justamente lo que ella quería evitar evitar, quería evitar estar postrada en cama, quería evitar atragantarse al momento de comer, y quiere evitar el sufrimiento posterior y le vulneran el derecho a morir dignamente”.

Yolanda Chaparro, paciente terminal:

Total, como no son ellos los que sufren, me tocó a mí, a mi familia, porque esto es un lastre, un lastre de vida, esto no, vida no es, sí me sometieron un año a seguirme arrastrando prácticamente”.

Para Yolanda morir dignamente requiere vivir los últimos días con dignidad, y una persona que ya no habla o que solo come papilla, no la tiene.

Yolanda Chaparro, paciente terminal:

Dignidad para morir para mí es no llegar a unos estados tan degenerativos sino morir prácticamente con sus facultades, con su autonomía, con sus desplazamientos físicos, dignidad es eso. Dignidad es eso, el respeto que uno como ser humano merece y no pues tirado, postrado en una cama”.

Y aunque hace poco su EPS accedió a la eutanasia y este viernes pone punto final a su vida, la lucha legal continúa. La próxima semana la Corte Constitucional podría seleccionar su tutela y pronunciarse de una buena vez sobre el tiempo que debe esperar un paciente terminal para poder irse con dignidad de este mundo. Paola Andrade, la hija mayor de Yolanda, lo resume así:

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Paola Andrade, hija mayor de Yolanda:

Yo le tomo muchas fotos a ella en estos momentos tan difíciles para acordarme por qué lo estamos haciendo, porque no es la mujer vibrante que conocemos y ahora se tiene que quedar en el cuarto sola sin poder atender, participar, discutir, debatir, marchar, uno lo acepta porque es lo mejor para ella, es su tranquilidad, es su paz, es su cuerpo”.

Yolanda reposa sus incertidumbres en la esperanza de acabar cuanto antes con esta tortura, el epílogo de su vida es así:

"Yo leo, veo películas, estoy dejando las despedidas, hablo con amigos que todavía se quieren despedir, comparto con mis hijas, entonces hablamos, les doy ánimo que no hay que llorar, al contrario, hay que apoyar a la mamá en sus luchas".

De no ser porque las protestas sociales de las últimas semanas la agarraron ya demasiado derruida, allá habría estado en la primera línea, dice... Pero esas son las luchas de los que vienen porque Yolanda solo quiere descansar.

Yolanda chaparro, paciente terminal:

Estoy leyendo mucho de literatura más que todo budista. Ahí encuentro cosas que no encuentro en otras fuentes, entonces eso me ayuda a estar tranquila. ¿Por qué, cómo entiende el budismo esa transición?. Pues la transición de la energía, porque la energía no se destruye, ¿no? Se transforma. Ellos hablan de un sitio donde no haya dolor, no haya tristeza, no haya situaciones de sufrimiento, el mundo ideal, lo que llaman el nirvana”.

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El sábado pasado la despidieron sus amigas con serenata, sonaba Yolanda, de Pablo Milanés y todos se quebraron. desprenderse no es cosa fácil para los que quedan con semejante duelo. Yolanda es atea, librepensadora, rebelde, una mujer sin dramas, un roble que ya se va... Será la paciente 124 en Colombia en recibir la eutanasia. España es el séptimo país del mundo en aprobar la eutanasia.

#YolandaTomaElControl y lucha para morir dignamente. Buscamos que la @CConstitucional proteja sus derechos y que en el futuro ninguna persona en Colombia tenga que esperar a que su salud se deteriore y tenga que sufrir dolores insoportables para acceder a la #eutanasia. https://t.co/wYzaRPQ3zO — DescLAB (@DescLABcol) June 19, 2021

¿Cuándo es legal la eutanasia en Colombia?

En en año de 1997, la Corte Constitucional despenalizó el homicidio "por piedad" y fijó las reglas generales para la práctica de la eutanasia de manera legal en Colombia.

¿Qué se necesita para la eutanasia en Colombia?

Conforme a la ley acerca de la eutanasia en Colombia, se deben cumplir con 4 requisitos.

1.-Tener una enfermedad en estado terminal.

2.-Considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad.

3.-Manifestar el consentimiento libre, inequívoco e informado.

4.-La ayuda para morir debe prestarla un profesional de la medicina, preferiblemente con la autorización del Comité para Morir Dignamente.

¿Cómo se solicita la eutanasia en la EPS?

Se debe efectuar la solicitud a través de un derecho de petición en el que le solicite a la "IPS" y a la "EPS" su deseo y voluntad de acceder a la eutanasia. Recuerde solicitar que se convoque al Comité en los términos que exigen la Sentencia "T-970" de 2014 y la Resolución "1216" de 2015.