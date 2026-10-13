Desabasto en el IMSS sí existe... y con sus propios datos

Bien dice el dicho “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y cuánta razón tiene cuando analizamos lo que están haciendo los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las calles de la Ciudad de México.

El levantamiento médico

Como en la década de los 60 's, médicos, enfermeras y personal de salud del IMSS salieron a las calles en protesta por la falta de insumos médicos, mejora de hospitales y salarios dignos.

Todo empezó el jueves 8 de octubre de 2026 con una concentración de trabajadores provenientes de diferentes estados de la república afuera de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la capital.

Afuera de la Secretaría de Gobernación comienzan a reunirse trabajadores del @Tu_IMSS provenientes de Veracruz, Durango, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Ciudad de México.



Se espera que en las siguientes horas se realice una mesa de diálogo con autoridades… pic.twitter.com/T776oOEWfr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

El diálogo falló y desde las primeras horas del 9 de octubre de 2026 los manifestantes realizaron bloqueos en al menos 19 puntos de la Ciudad de México.

Diálogo fallido desata #bloqueo nacional por el @Tu_IMSS



Trabajadores del IMSS mantienen cerrado Paseo de la Reforma en ambos sentidos tras fracasar las negociaciones.



Exigen un congreso extraordinario para remover a su secretario general, en un movimiento que ya se replica en… pic.twitter.com/5qIwVf7QLw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Entre ellos, el bloqueo a la carretera federal México-Querétaro que paralizó la movilidad en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Cuautitlán, Tepotzotlán, Teoloyucan y Coyotepec por más de 13 horas.

Las afectaciones continuaron hasta el 13 de octubre de 2026 con una “megamarcha” a la que se sumaron otros sectores de la población, como los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -a los que Morena les prometió el regreso del sistema de pensiones- y los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) -que trabajaron a marchas forzadas previo a la inauguración del Mundial-.

"Pagas impuestos y no hay medicamentos"

Bajo la consigna “pagas impuestos y no hay medicamentos” los manifestantes señalaron el desabasto en los tres niveles del sistema de asistencia médica del IMSS.

Postura que contrasta con la narrativa oficial del Gobierno de México que en más de una ocasión ha dicho que la falta de medicamentos es simple y sencillamente algo que no existe.

Aquí, un ejemplo de esto:

FAKE NEWS del DÍA 🚨.



Es FALSO que las protestas del #IMSS sean por falta de insumos y personal médico, corresponden a problemas sindicales y demandas salariales.



El director general del IMSS, @zoerobledo, destacó que desde 2019 se han incorporado más de 100 mil trabajadores,… pic.twitter.com/sKOzEHpvux — Liz Vilchis (@_LizVilchis) October 12, 2026

La verdad no les asiste

En este marco de confrontación, es clara una cosa: a quienes defienden la idea de que el desabasto no existe la verdad no les asiste.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad (ENCAL) 2025 del Sistema de Percepción Social del IMSS , una de cada 5 recetas no se surte completamente y esto es debido a que en el 90% de los casos no hay stock.

Incluso, en el Reporte Ejecutivo del Tercer Nivel de atención médica , es decir, la información de los Hospitales de Alta Especialidad, se señala esta situación como grave y se recomienda resolver el stock como prioridad:

Captura de pantalla del Reporte Ejecutivo del Tercer Nivel de atención médica del IMSS |ENCOL, 2025

Esto fue confirmado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, en conferencia de prensa realizada después de las protestas y disturbios de los últimos días.

Ocho años al frente del IMSS y apenas ahora, tras las protestas de trabajadores, Zoé Robledo anuncia una consulta para saber si faltan medicamentos, insumos, equipo y personal.



¿En serio necesitan una encuesta para enterarse del desastre que tienen? pic.twitter.com/Ao2awoFzGB — Lucy Bravo (@BravoLucy) October 12, 2026

El pez por su boca muere

Con todo esto es evidente que Morena y sus simpatizantes en el gobierno son responsables de esta y otras debacles.

Morena le prometió todo a todos y estos son los resultados: la protesta de los maestros de la CNTE que casi nos costó la inauguración del mundial, la protesta de los campesinos por mejores precios en la tonelada de maíz, los deudos de la Reforma Judicial.

El supuesto regreso al sistema de pensiones anterior, las protestas de Luz y Fuerza del Centro ¡17 años después! La manifestación de policías en Cuernavaca que no tienen herramientas para combatir al crimen… y ahora los médicos del IMSS.

¿Qué sigue? Que Dios nos agarre confesados.