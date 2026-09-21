Notas
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Se complica el tránsito en CDMX: manifestantes cierran cruce de Canela y Añil HOY 21 de septiembre
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
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Cortes a la circulación por el Simulacro Nacional; marchas y manifestaciones hoy en CDMX
Azteca Noticias te presenta el minuto a minuto de las marchas, bloqueos y manifestaciones EN VIVO este 19 de septiembre en la Ciudad de México.
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¿Qué bloqueos y marchas se esperan en la CDMX hoy 18 de septiembre 2026?
Hoy se esperan diversas marchas en la CDMX, como es de costumbre, aquí tenemos las últimas actualizaciones minuto a minuto. Conoce de qué tratan.
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¿Cómo va el avance en la CDMX? Bloqueo en Periférico Norte; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales.
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¿Caos vial en pleno día feriado? Calles cerradas y otras afectaciones viales por las marchas este 16 de septiembre 2026
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este miércoles; conoce las alternativas viales.
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Desfile Cívico Militar 2026: Conoce la ruta y las alternativas viales
¡Evita contratiempos! Checa la ruta oficial del Desfile Cívico Militar del Zócalo a Campo Marte y las alternativas de circulación para este 16 de septiembre.