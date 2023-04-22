Estos son los desastres naturales que han provocado más muertes en la historia

Históricamente, los desastres naturales violentos han acompañado a la humanidad debido a la incapacidad de predecirlos; desde terremotos, inundaciones, tsunamis o deslizamientos de Tierra, estos eventos suelen considerarse catastróficos. A continuación te presentamos una recopilación de la Organización Meteorológica Mundial sobre los fenómenos que han provocado más muertes en la historia.

De acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) se considera un desastre natural a perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Estos eventos pueden ser causados por peligros naturales, generados por el hombre y tecnológicos.

¿Cuál ha sido el peor desastre natural y qué tipos hay?

Los fenómenos naturales se caracterizan por no ser predecibles, ya que se originan principalmente del medio ambiente, dependiendo de la zona puede afectar considerablemente la vida del ser humano. Los eventos que son valuados como los más peligrosos, son:



Incendio: Este tipo de fenómenos suelen extenderse a causa de las altas temperatura, vientos de más de 30 kilómetros por hora, aunado a la poca humedad de la región, todos los factores anteriormente mencionados pueden deshidratar severamente los árboles, arbustos y el suelo del bosque.

Los incendios son catalogados como uno de los desastres naturales con mayor riesgo en el mundo

|Pexels

Terremoto: también conocido como sismo, es un movimiento telúrico, que se produce por la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. En este tipo de eventos los edificios pueden sufrir daños estructurales y colapsar.

Inundación: generalmente se producen por el desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo en zonas que habitualmente están libres agua.

Las inundaciones son desastres naturales que han ocasionado la perdida de millones de vidas

|Pexels

Huracanes: son tormentas violentas que causan devastación en las zonas costeras. El término se utiliza para referirse a una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión que produce fuertes vientos y abundantes lluvias.

Erupción volcánica: se produce cuando un volcán libera gas o lava, a veces de forma explosiva.

Debido a la incapacidad del hombre para prevenir desastres naturales, este tipo de eventos han causado millones de muertes a lo largo mundo. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), indica que el más mortífero a lo largo de la historia es:

1. El terremoto en Haiyuan, China - 1920

El sismo magnitud 7.8 grados ocurrió el 16 de diciembre de 1920 en el condado de Haiyuan, provincia de Ningxia, República de China a las 19:05 hora local. Este evento provocó un gran número de deslizamientos y grietas del suelo en toda la zona. El saldo final fue de 200 mil vidas perdidas.

2. Terremoto, Kwanto, Japón - 1923

El Gran terremoto de Kantō azotó la llanura de Kantō en la isla japonesa de Honshu, a las 11:58 del 1 de septiembre de 1923. La devastación originó fuertes incendios que destruyeron cerca de 381 mil viviendas, el desastre ocasionó la perdida de 142 mil 800 personas.

3. Inundaciones en China - 1931

Fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China, cerca de las localidades ubicadas a lo largo del río Yangtsé. Se estima que 3.7 millones de personas murieron ahogadas o debido a enfermedades y hambre.

¿Cuáles han sido los desastres naturales más mortales en América Latina?

En América Latina los desastres naturales también han marcado una pauta importante, pues el destino de la humanidad se ha visto marcado por el paso de diversos temblores como:



Sismo magnitud de 8,8 en Ecuador

El 31 de enero de 1906 ocurrió un terremoto con epicentro en el Pacífico y frente a la frontera de Ecuador y Colombia causó entre 500 y 1500 muertos. Según la Organización Meteorológica Mundial, la mayor parte de los daños fueron ocasionados por un tsunami posterior que arrasó el pueblo de Río Verde.



Sismo magnitud de 8,7 - Chile, 8 de julio de 1730

El Terremoto de Valparaíso de 1730 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 04:45 del 8 de julio de 1730, el movimiento telúrico dañó la infraestructura de algunas de las ciudades más pobladas como Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre mil 655​ y dos mil personas, y dejó damnificados a más de 2 millones.

Los desastres naturales más mortíferos en América Latina se han marcado mayoritariamente por sismos|Pexels

¿Cuál ha sido el peor desastre natural en México?

En México, el peor desastre natural que ha dejado más muertes, así como personas afectadas a lo largo del país, es el sismo del 19 de septiembre de 2017, que ocurrió a las 13:14 horas, el epicentro se localizó entre los estados de Puebla y Morelos, la duración se extendió más allá de los 90 segundos en algunas áreas dentro del Valle de México.

Es considerado como el peor desastre natural en México por la UNAM, antes que el sismo de 1985, porque liberó 32 veces más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017; sin embargo, el de 1985, el epicentro, fue muy lejano y bajo las costas del estado de Michoacán, a más de 400 km de la capital, mientras que el 7.1 ocurrió apenas 120 km al sur de la ciudad.

Lamentablemente, a causa de este fenómeno en el país murieron 370 personas, 228 de ellas en la Ciudad de México.