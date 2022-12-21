Desastres naturales 2022: 10 catástrofes ambientales en el mundo

Este año estuvo marcado por algunos desastres naturales 2022 que dejaron decenas de muertos. Durante el año se registraron terremotos, incendios forestales, inundaciones, sequías y otras catástrofes ambientales en el mundo.

Varios países en el mundo se vieron afectados por los desastres naturales 2022, incluso algunos se vieron golpeados por más de una catástrofe en el mismo año.

Los 10 desastres naturales 2022

Nevadas Pakistán

El 8 de enero de 2022 cayó una fuerte nevada en Murree, Pakistán, el termómetro marcó los -8° Celsius, provocando que varias personas quedaran atrapadas en sus vehículos, porque la nieve no les permitía avanzar.

Las 22 personas que quedaron atrapados murieron de frío en sus vehículos, entre las víctimas había 10 niños.

Latest Update - #Murree 18:45 hours



All stranded people will be shifted to 5 #PakistanArmy relief camps at Murree



Food & shelter will be provided to all affected by heavy snow fall. Army relief centre established at Army School of Technicians Barian, @OfficialDGISPR #ISPR pic.twitter.com/DmNylFOhsB — Pakistan Armed Forces 🇵🇰 (@PakistanFauj) January 8, 2022

Erupción Hunga Tonga

El 15 de enero ocurrió un nuevo desastre natural. El volcán submarino Hunga Tonga entró en erupción expulsando unos 30 kilómetros de magma, lo que lo convirtió en la erupción más grande del siglo XXI.

La explosión encendió las alertas de tsunami en varios país como Samoa, Nueva Zelanda, Australia, México,Rusia, Estados Unidos, Japón, Perú, Ecuador y Chile.

Avalanchas en América Latina

El primer mes del año, un fuerte aluvión en Quito, capital de Perú, cobró la vida de 24 personas y dejó decenas de heridas, después de arrasar con una cancha deportiva.

El aluvión ocurrió a causa de las fuertes lluvias que se reportaron ese mes en Quito, consideradas las más intensas en las últimas dos décadas.

Durante el aluvión descendieron desde una montaña lodo, troncos, rocas que se extendieron a lo largo de un kilómetro en la avenida La Gasca, que resultó ser la más afectada.

Otro de los desastres naturales 2022 ocurridos fueron las avalanchas en Colombia entre enero y febrero.

Alrededor de 16 personas perdieron la vida debido a dos avalanchas que arrasaron con todo a su paso en Palocabildo Tolima y en Dosquebradas Risaralda.

Al menos 104 muertos dejaron la lluvias registradas en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil, luego de causar deslizamientos de tierra en la región. En una sola tarde, Petrópolis superó la acumulación de lluvias en todo un mes.



Inundaciones en Pakistán

Más de 800 muertos dejó uno de los desastres naturales 2022 en Pakistán. El mes de Julio fue el más lluvioso desde 1961 en Pakistán dejando cerca de 100 mil casas destruidas y más de 200 mil dañadas por las inundaciones históricas.

Más de 1.000 muertos y 10 millones de desplazados por las inundaciones en Pakistán. El cambio climático también son estas catástrofes.pic.twitter.com/UZ8k5LYmdI — Eduardo Bayón (@edubayon_) August 28, 2022

Terremoto México

El 19 de septiembre de 2022 un terremoto sacudió a México. Después de las 13:00 horas, se registró un sismo de magnitud 7.7. Lo que sorprendió más a los mexicanos fue la fecha, ya que era el día en que se conmemoraban otros dos terremotos en el país, uno en 1985 y otro en 2017.

Terremoto Indonesia

Entre los desastres naturales 2022 no se puede olvidar el terremoto en Indonesia que dejó 268 muertos el pasado 21 de noviembre.

Alrededor de las 13:31 (tiempo de Indonesia) se registró el movimiento, de cenas de casas quedaron reducidas a escombros, donde los equipos de rescate laboraron durante varios días para encontrar a algunas personas con vida o rescatar los cuerpos.

Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto

Huracán Ian

En septiembre, una nueva poderosa tormenta azotó a Florida causando la muerte de 21 personas. “Ian” golpeó Florida como un huracán categoría 4 arrasando casas, provocando el colapso de una calzada y dejando varados a miles a lo largo de la costa del Golfo del estado.

Ola de calor en Europa

Otro de los desastres naturales 2022 en el mundo fue la ola de calor durante el verano en Francia, Alemania, España y Gran Bretaña, provocó más de 20 mil muertes “en exceso” en Europa.

Las temperaturas alcanzaron prácticamente los 40° Celsius o hasta más en ciudades desde París y hasta Londres.



Sequía en Europa

Derivado de las altas temperaturas en Europa, el continente también vivió la peor de las sequías en los últimos 500 años. La sequía se extendió en casi dos tercios del territorio y afectó la navegación, producción de electricidad y cultivos en el mundo. Estados Unidos también vivió una sequía extrema por las altas temperaturas este 2022.

Incendios forestales

Árboles quemados, cientos de personas trasladadas a albergues y miles de hectáreas de bosque quemadas fue el saldo de otro de los desastres naturales 2022 en el mundo: los incendios forestales que golpearon principalmente a Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal y España.

