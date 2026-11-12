El hallazgo de los restos de una bebé cíclope en Perú desconcertó a los arqueólogos que excavaban el cementerio de Jauranga, en el Valle de Palpa. Dentro de una vasija de cerámica de la cultura Nasca, fechada entre los años 325 y 440 d. C., aparecieron los esqueletos de dos niñas colocadas una encima de la otra. La primera, identificada como JA13A, tenía una sola cavidad para el ojo en el centro del rostro.

¿Por qué nació con un solo ojo y qué reveló su ADN?

Los científicos analizaron su ADN antiguo y encontraron la respuesta en una alteración genética: la trisomía 13, que ocurre cuando el cuerpo tiene una copia extra del cromosoma 13. Esta falla impidió que el cerebro embrionario se dividiera en dos y provocó la ciclopía, una malformación extrema vista en 1 de cada 100 mil nacimientos. Este error cromosómico causa entre el 17 y el 39 por ciento de dichos casos severos.

Restos de un bebé ciclope en Perú Vistas fotográficas de elementos craneales y postcraneales seleccionados que muestran los rasgos morfológicos observados en el individuo JA13A: 1 (Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, Washington, DC.)

El hallazgo en una vasija con los restos de dos niñas sin parentesco

Aunque la ciclopía suele ser letal antes o poco después del parto, los dientes de la pequeña muestran un desarrollo de 2 a 4 meses de nacida, mientras sus huesos largos apuntan a un embarazo de 36 a 40 semanas. Los expertos plantean que pudo sobrevivir un tiempo, o que su propia condición alteró su crecimiento.

El enigma crece con su acompañante, JA13B, una bebé de 32 a 36 semanas de gestación con esqueleto normal. El estudio descartó que fueran hermanas de madre, pues tenían linajes maternos distintos (haplogrupos D1 y C1). Pese a su impactante rostro, los pobladores Nasca la sepultaron bajo su tradición habitual para menores de seis años: en una urna simple, sin ofrendas ni trato diferente.