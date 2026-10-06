Notas
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Doctor Lionel Messi: El "Goat argentino" recibió el doctorado honoris causa por parte de la UBA
El acto tuvo lugar en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. Allí, Messi recibió el máximo reconocimiento que otorga esta casa de altos estudios.
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¡Cayeron como pelotas de tenis! Granizada destroza cristales de autos y viviendas; así quedó todo | VIDEOS
Una granizada azotó Asunción y el departamento Central, en Paraguay, con granizo del tamaño de pelotas de tenis que provocaron daños serios a autos y viviendas.
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¡46 años haciendo historia! Tianguis del Chopo, el corazón del rock en México que nació un 4 de octubre; esta es su historia
El Tianguis del Chopo cumple 46 años este 4 de octubre. Conoce cómo nació en 1980, su historia y por qué se convirtió en símbolo del rock en México.
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Así fue como dos hermanas separadas por la adopción se conocieron en un torneo de sóftbol
Samantha sabía que tenía una hermana, pero no dónde estaba. Años después, un torneo de sóftbol las puso frente a frente sin que se lo esperaran.
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¿Arca de Noé o formación natural? Esto dice la investigación en Turquía
Turquía autorizó nuevas investigaciones en Durupinar, una formación de 157 metros vinculada con el Arca de Noé. Esto han encontrado bajo tierra.
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¡Hazaña en Cubo Rubik! Lian Yunzhi, niña de seis años, rompe dos veces récord mundial al resolverlo en segundos
Lian Yunzhi, una niña china de 6 años, rompió dos veces en tres días el récord mundial femenino del Cubo Rubik 3x3 y logró un promedio de 4.27 segundos.
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Así lucía Daniel Bisogno de joven; este es parte de su recorrido en TV Azteca
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