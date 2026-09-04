Morena se hace bolas con propuesta de nuevos impuestos a la cerveza y sopas instantáneas

La búsqueda desesperada de recursos para mantener el gasto público llevó a los diputados de Morena a protagonizar un nuevo episodio de contradicciones y marcha atrás en el Congreso. Para incrementar la recaudación federal ante el estrecho margen presupuestal y la abultada deuda pública, la bancada oficialista perfiló una propuesta para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza y extenderlo a productos comestibles con exceso de sodio, tales como sopas instantáneas, salsas y aderezos. La medida, proyectada para recaudar más de 18 mil millones de pesos adicionales mediante un ajuste de entre 60 centavos y un peso por cerveza, evidenció la prisa del régimen por captar ingresos ante el agotamiento de los fondos de estabilización.

¿Nuevos impuestos? En Morena se hacen bolas.



Primero plantearon aumentar impuestos a la cerveza y productos con exceso de sodio; horas después dijeron que siempre no. Pero reconocen que México necesita fortalecer sus ingresos.



En @PartidoMorenaMx ya no saben cómo sacarle agua a… pic.twitter.com/cRrdlTsQGC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

Sin embargo, ante la inminente molestia social y la falta de consenso, la dirigencia parlamentaria del oficialismo salió horas después a desmentir la iniciativa, asegurando que no existe ninguna propuesta formal ni intención de elevar las tasas impositivas. Esta vacilación expone la encrucijada económica del gobierno: tras haber aprobado el año pasado incrementos de IEPS a refrescos, sueros orales y tabaco, el margen para financiar el gasto sin incurrir en mayor endeudamiento es cada vez menor. Entre discursos cruzados y desmentidos de último minuto, la bancada guinda evidencia que no cuenta con un plan claro para sanear las finanzas públicas ni definir de dónde obtendrá los recursos que el país requiere.

