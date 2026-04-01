Salarios atrasados y desabasto crítico ¿Por qué los trabajadores de la salud están en el olvido?

Mientras la humanidad alcanza logros tecnológicos fuera de este planeta, la realidad para quienes sostienen el sistema de salud en la Ciudad de México es desoladora. En la alcaldía Azcapotzalco, la angustia se ha vuelto una constante para el personal del IMSS-Bienestar.

Los empleados enfrentan una incertidumbre sistemática cada que se acerca el día de pago, pues no tienen garantía alguna de recibir su remuneración por las labores desempeñadas. Esta problemática no es reciente, ya que existen casos documentados de trabajadores que esperan el cumplimiento de bonos y estímulos desde hace más de 12 meses.

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Trabajar sin cobrar: El calvario de la quincena

La situación en el Centro de Salud Santiago Ahuizotla es crítica. María Elena Gómez, quien se desempeña en el área administrativa, relata que el sentimiento de desesperación es compartido por una gran cantidad de compañeros.

Algunos de ellos acumulan más de cinco meses sin percibir su sueldo. Para estos trabajadores, la falta de ingresos impacta directamente en sus hogares, donde los gastos básicos como la electricidad y las colegiaturas escolares no admiten demoras, a pesar de la aparente indiferencia de las autoridades encargadas del organismo.

Sin salarios ni uniformes para los trabajadores de la salud en el IMSS-Bienestar

Esta crisis salarial se extiende a diferentes niveles profesionales. Médicos especialistas y personal de enfermería comparten la misma lucha por lo que legalmente les corresponde.

Amparo Bárcenas señala que, además de las fallas en las quincenas, la institución no ha cumplido con la entrega de los uniformes oficiales tras la transición al nuevo esquema de salud. Por si fuera poco, prestaciones ganadas por el esfuerzo diario, como los incentivos de productividad y puntualidad, permanecen congeladas desde hace más de un año.

Del bienestar al “malestar": La carencia de insumos básicos

La insatisfacción ha llevado al personal a rebautizar el proyecto como “IMSS-malestar”. Estela Martínez, cirujano dentista, sostiene que existe una contradicción absoluta entre las promesas institucionales y la realidad operativa. Los empleados aseguran que se les exige cumplir con todas las normativas mientras carecen de lo más elemental para protegerse y atender a la ciudadanía. La falta de equipo básico, como batas y guantes, pone en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los propios sanitarios.

En cuanto a la infraestructura de la clínica en Azcapotzalco, el panorama es de abandono. A pesar de que el lugar fue sometido a una remodelación en 2023, el área destinada a Rayos X nunca ha entrado en operación. Actualmente, ese espacio funciona como un depósito de cartones, papeles, herramientas de carga y líquidos, lejos de su propósito original. A esto se suma el fallo del elevador, lo cual complica la movilidad dentro del edificio.

Los testimonios coinciden en que se le ha mentido a la población sobre la suficiencia de medicamentos e insumos. Mientras el discurso oficial asegura que el sistema está fortalecido, los trabajadores administrativos y médicos enfrentan carencias que califican como un retroceso.

Para ellos, la transformación prometida ha resultado en una gestión deficiente que ni siquiera es capaz de cubrir los salarios básicos de quienes operan los centros de salud. Lo que debería ser un modelo de atención eficiente se ha convertido, bajo la perspectiva de sus empleados, en un programa que no entrega resultados y que mantiene a sus trabajadores sumidos en la desesperación económica.

