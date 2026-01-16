Crisis en IMSS Bienestar Tabasco: Trabajadores se van a paro y exigen pagos de aguinaldo

La tensión estalló en el sector salud de Tabasco. Desde la noche de ayer, trabajadores sindicalizados de tres hospitales pertenecientes al sistema IMSS Bienestar se declararon en paro de labores, dejando en la incertidumbre a cientos de pacientes.

La protesta, denominada legalmente como "asamblea permanente", surge como respuesta al incumplimiento de las autoridades estatales y federales en el pago de prestaciones laborales críticas que debieron depositarse a más tardar el día 15 de este mes.

Trabajadores se van a paro y exigen pagos de aguinaldo

De acuerdo con los representantes sindicales, el gobierno falló en la fecha límite acordada para cubrir tres conceptos fundamentales para la economía de los trabajadores:



La segunda parte del aguinaldo. El bono del Día de Reyes En algunos casos, incluso el pago de la quincena (salario) no se vio reflejado.

Ante el "jineteo" de recursos, los empleados decidieron presentarse en sus centros de trabajo, pero mantenerse de brazos caídos, sin realizar sus funciones habituales hasta que se reflejen los depósitos.

Pacientes son víctimas del paro de labores en IMSS de Tabasco

Aunque personal de base está intentando cubrir las funciones esenciales para evitar una tragedia mayor, la operatividad normal de los hospitales está colapsada.



Citas pospuestas: Decenas de usuarios que tenían consultas programadas han sido rechazados o reprogramados sin fecha clara.

Caos en atención: Las quejas e inconformidades aumentan hora tras hora en las salas de espera.

Este paro laboral es solo la "punta del iceberg" de una crisis más profunda que denuncian tanto empleados como usuarios en Tabasco . Al reclamo salarial se suma un escenario de precariedad alarmante:



Grave desabasto de medicamentos

Denuncias constantes de maltrato por parte del personal hacia pacientes y familiares (exacerbado ahora por el conflicto laboral).

Inseguridad creciente a las afueras de los centros hospitalarios, donde familias enteras aguardan noticias sin protección.

Los sindicalizados advierten que no levantarán la asamblea permanente ni retomarán actividades hasta que el gobierno cumpla al 100% con sus obligaciones financieras.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal ha emitido alguna declaración al respecto.