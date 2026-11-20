



El registro oficial del 20 de noviembre de 2026 no incluye marchas como tal, sino concentraciones, citas agendadas y rodadas.





A continuación se detalla el listado de las convocatorias con traslado o posible afectación vial programadas para hoy, indicando horario y ruta:





Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud, a las 15:00, desde la estación Barranca del Muerto, línea 7 del Metro, en Barranca del Muerto número 368, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Gustavo E. Campa número 54.





Vecinas y Vecinos de Prado y Floresta Coyoacán, a las 16:00, en avenida División del Norte y Rancho El Vergel, colonia Prados Coapa 1ª Sección, alcaldía Tlalpan, sin descartar bloqueos viales.





Vecinas y Vecinos de la Alcaldía Tláhuac, a las 17:00, en la sede de la alcaldía Tláhuac, avenida Tláhuac sin número, colonia La Asunción, alcaldía Tláhuac, sin descartar bloqueos viales.





Patinaaje Hurbano, a las 18:00, con salida en la pista de patinaje de la Alameda Central, doctor Mora, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y recorrido alrededor de la Alameda Central.





Chirimixquic's Bike, a las 18:30, desde la curva de Tetelco, cerrada 20 de Noviembre, pueblo San Nicolás Tetelco, hacia las faldas del cerro Ayaquemetl, alcaldía Tláhuac.





Introvertidos Bikes, a las 20:00, desde la explanada del estadio Banorte, alcaldía Coyoacán, hacia la plaza comunitaria San José Villa Milpa Alta, avenida Jalisco Oriente número 17, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.