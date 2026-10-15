¿Cuándo es el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX? Fecha, horario y todo lo que tienes que saber

Calaveras, carros alegóricos y referencias a la cultura popular mexicana volverán a recorrer las calles de la Ciudad de México con una celebración que ya cumple diez años: el Desfile de Día de Muertos, un evento que nació en 2016 y que cada temporada atrae la atención de habitantes y turistas nacionales e internacionales.

La edición de 2026 tendrá lugar en plena víspera de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, cuando las familias mexicanas preparan ofrendas para recordar a sus seres queridos. Para quienes quieran sumarse a las actividades, habrá que considerar no solo el espectáculo, sino también los cambios a la circulación y las otras instalaciones que podrán visitarse durante esos días.

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos 2026?

El desfile está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:00 horas. El punto de partida será avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Desde ahí, los participantes avanzarán rumbo al Centro Histórico por el recorrido previsto hasta conectar con la calle 5 de Mayo. El contingente continuará por esta vialidad hasta ingresar a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, donde concluirá la celebración.

Ofrenda Monumental del Zócalo: ¿cuándo podrás visitarla?

El desfile no será la única actividad que se concentrará en el corazón de la capital. Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, el Zócalo albergará la Ofrenda Monumental de Día de Muertos.

En esta ocasión, La Catrina, creación del artista José Guadalupe Posada, será la protagonista del altar. El montaje también incluirá otras esculturas de cartonería y la iluminación de las fachadas de los edificios gubernamentales que rodean la plaza.

Por su ubicación, la ofrenda será una opción para quienes quieran complementar su visita al desfile con otra de las expresiones visuales características de esta temporada.

🏵️🎶 La música, el arte y la tradición se apoderarán de nuestras calles con el Gran Desfile del #DíaDeMuertos, una celebración para compartir en familia, admirar el talento de quienes dan vida a esta fiesta y honrar las costumbres que nos unen. 💀🌼 🕯️✨ Este sábado 31 de octubre alista tu mejor outfit y disfruta de esta experiencia llena de color, creatividad y orgullo ancestral. 🥳 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2026

Alternativas viales por el desfile del Día de Muertos 2026

Los cierres relacionados con el paso del desfile podrían complicar los traslados por las zonas aledañas. Para quienes circulen en automóvil, las alternativas sugeridas son:





José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

La recomendación es anticipar los tiempos de traslado y mantenerse atento a los avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que informará sobre la ruta definitiva y las indicaciones viales correspondientes.

¿Qué se conmemora el 1 y 2 de noviembre?

El Día de Muertos es una tradición dedicada a recordar a quienes fallecieron. En muchos hogares mexicanos, el 1 de noviembre se dedica a los niños difuntos y el 2 de noviembre a los adultos, aunque las costumbres varían entre comunidades y familias.

Las ofrendas suelen reunir alimentos, objetos y elementos que remiten a los seres queridos. En algunos lugares también se recuerda el 28 de octubre a las personas que murieron en accidentes o de manera trágica, mientras que el 30 de octubre se dedica a los niños fallecidos sin ser bautizados.

En 2008, la Unesco reconoció esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su significado cultural y comunitario, así como por el vínculo que mantiene entre generaciones.

Con el desfile, la Ofrenda Monumental y las instalaciones universitarias, la Ciudad de México tendrá distintas opciones para acercarse a las tradiciones de estas fechas. Si planeas acudir el 31 de octubre, conviene considerar el recorrido y las alternativas viales para organizar tu visita.