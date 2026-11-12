El cielo nocturno ofrecerá uno de los eventos astronómicos más llamativos de noviembre de 2026 con la llegada de un desfile planetario visible desde territorio mexicano.

Durante este fenómeno, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter coincidirán en la bóveda celeste antes del amanecer, permitiendo que los aficionados los distingan a simple vista sin necesidad de equipo especializado.

¿Qué es un desfile planetario y por qué no es una alineación perfecta?

Un desfile planetario es un fenómeno visual en el que varios mundos parecen agruparse en un sector reducido de la bóveda celeste terrestre.

A diferencia de la creencia popular, no se trata de una alineación perfecta en línea recta dentro del espacio tridimensional, ya que las órbitas del Sistema Solar no están exactamente en el mismo plano.

Esta percepción ocurre porque los planetas se desplazan cerca de la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol por el cielo, creando el efecto de una fila casi continua desde nuestra perspectiva en la Tierra.

¿Cuándo ver el desfile de cuatro planetas este noviembre?

El espectáculo astronómico tendrá su punto principal alrededor del 14 de noviembre de 2026, cuando Mercurio, Venus, Marte y Júpiter coincidan en el cielo matutino.

Aunque los cuatro planetas poseen el brillo suficiente para distinguirse a simple vista, Mercurio representa el mayor reto por mantenerse muy bajo en el cielo, por lo que los especialistas destacan que del 20 al 22 de noviembre se presentarán las mejores condiciones para localizarlo con mayor claridad.

¿Cuáles son las mejores fechas para ver a los cuatro planetas?

Las jornadas con mayor claridad y margen de visibilidad para identificar con precisión a los cuatro astros comprenden el periodo inmediato posterior al máximo acercamiento inicial.

Durante estas fechas, la separación angular y la posición de Mercurio respecto al resplandor solar facilitan el rastreo con mayor éxito en el horizonte este antes de que apure la luz del amanecer.

¿A qué hora ver el desfile planetario en México?

Para observar este evento desde territorio mexicano, la ventana ideal es durante las horas previas al amanecer, mirando hacia el horizonte este.

Es indispensable iniciar la búsqueda con suficiente anticipación antes de que el sol comience a elevarse y opaque el brillo de los planetas interiores, especialmente en el caso de Mercurio.

¿Cómo observar el desfile planetario desde México?

Para aprovechar al máximo este evento sin necesidad de equipo profesional, es indispensable ubicarse en un punto con el horizonte este completamente despejado y lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Si bien el ojo humano puede captar perfectamente a Venus, Marte y Júpiter, contar con unos prismáticos facilitará el rastreo de Mercurio.