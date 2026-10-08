Design House 2026: La exposición en la CDMX que reúne lo mejor del diseño mexicano

Design House 2026 transforma una vivienda deshabitada de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en un espacio donde los colores, las texturas y las tendencias del interiorismo cobran vida.

El proyecto reúne este año a 14 despachos de diseño de interiores y cuatro de paisajismo, encargados de intervenir las habitaciones y distintos rincones de la propiedad, con el objetivo de crear espacios habitables que integren materiales, tonalidades y texturas de manera armónica.

De acuerdo con Emilio Cabrero, director de Design Week México 2026, la iniciativa busca recuperar inmuebles en desuso y convertirlos en escaparates del talento nacional, en una combinación que permite incorporar nuevas combinaciones de colores, productos y tendencias desarrolladas por diseñadores mexicanos, con una apuesta por el trabajo hecho en México. La exposición estará abierta del 9 de octubre al 1 de noviembre de 2026.