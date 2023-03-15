¡Despega la nave ‘Dragon’! La NASA comparte imágenes del lanzamiento de Space X

Un momento extraordinario se vivió este martes 14 de marzo desde Cabo Cañaveral, en Florida, pues despegó la nave espacial 'Dragon', de Space X, con dirección a la Estación Espacial Internacional, y el momento fue compartido a través de redes sociales, donde se pudo observar la cuenta regresiva al espectacular lanzamiento.

Compartido por los sitios oficiales de la NASA mediante una transmisión en vivo, se pudo observar la particular forma de la nave de Space X en el despegue e informaron que lleva suministros y los refrigerios, en lo que significa la 27ª misión de servicios de reabastecimiento comercial (CRS) de Space X.

¿A dónde va la nave 'Dragon' de Space X?

Con salida desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, la nave 'Dragon' partió rumbo a la Estación Espacial Internacional con la intención de continuar con el desarrollo científico mediante distintas investigaciones terrestres. Además portan suministros y comida como arándanos, manzanas, tomates cherry y hasta cuatro tipos de queso.

Liftoff! Science, supplies & snacks are flying to the @Space_Station. @SpaceX #CRS27 is carrying blueberries, apples, cherry tomatoes, and four kinds of cheese. All the makings of a space charcuterie board? If you were going on a trip to space, what snacks would you want to take? pic.twitter.com/4bpGySxUJ9 — NASA (@NASA) March 15, 2023

Cabe recordar que esta es una misión no tripulada, por lo que a bordo de la nave 'Dragon' no va ningún astronauta con dirección a la estación espacial; de igual forma la NASA informa el objetivo de los experimentos científicos y demostraciones tecnológicas que fueron lanzadas al espacio.

¿Cuál es el objetivo de la misión CRS 27 de Space X con la nave Dragon?

De acuerdo con la información compartida por la NASA, las investigaciones tecnológicas que fueron enviadas al laboratorio de la Estación Espacial Internacional "examinan cómo cambia el corazón en el espacio, prueban una montura de cámara diseñada por estudiantes y comparan superficies que controlan la formación de biopelículas", entre otras cosas.

Entre las más relevantes que se detallan en el comunicado de la misión, resalta el sistema que busca cómo reemplazar la gravedad con fuerzas capilares para controlar los líquidos que pueden absorber dióxido de carbono. El objetivo es diseñar nuevos sistemas de eliminación de dióxido de carbono para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/IKVtXDPaIy — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023

Se tiene programado que la nave llegue a la estación e inicie el "acomplamiento" a las 7:52 de la mañana del próximo 16 de marzo. "La nave espacial Dragon de @SpaceX se dirige a la @Space_Station, donde entregará nuevas investigaciones científicas, suministros y equipaje para la tripulación internacional", señala la cuenta en español de la NASA.