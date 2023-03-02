SpaceX envía nueva misión de NASA a Estación Espacial Internacional

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk, dijo estar lista para volver a intentar enviar a la próxima tripulación de la NASA de la misión Crew 6 a la Estación Espacial Internacional. Esto sucedió a pocas horas del nuevo intento de poner a la tripulación en órbita.

El vehículo de lanzamiento de SpaceX, consistente en un cohete Falcon nueve con una cápsula Crew Dragon Endeavour operada de forma autónoma, despegó a las 12:34am ET del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.

El despegue sucedió la noche del miércoles 1° de marzo, 72 horas después de que a tres minutos se anulara un primer intento de lanzamiento debido a un filtro obstruido en el sistema del cohete de SpaceX. Según la NASA, el problema se solucionó sustituyendo un filtro obstruido y purgando el sistema.

Horas antes del lanzamiento, la NASA dijo que la misión estaba "lista" para despegar, con un 95% de posibilidades de que las condiciones meteorológicas fueran favorables. "Todos los sistemas se ven bien para el lanzamiento", aunque los equipos estaban vigilando el clima a lo largo de la trayectoria de ascenso de la nave espacial, dijo SpaceX en Twitter.

Crew 6 es la sexta misión de larga duración a la Estación Espacial Internacional que la NASA ha volado a bordo de SpaceX desde que la empresa privada de cohetes fundada por Elon Musk, el multimillonario director ejecutivo del fabricante de coches eléctricos Tesla Inc y de la plataforma de redes sociales Twitter, comenzó a enviar astronautas estadounidenses a órbita en mayo de 2020.

Go for launch!



Watch #Crew6 blast off to the @Space_Station in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. The upcoming launch attempt is scheduled for 12:34am ET (0534 UTC) on Thursday, March 2. https://t.co/1fsIeMlQyY — NASA (@NASA) March 2, 2023

En camino a la Estación Espacial Internacional

La tripulación de la NASA se unirán con un cosmonauta ruso y un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos para una misión científica de seis meses de duración en la Estación Espacial Internacional. Ahí en la que se realizarán experimentos que van desde el crecimiento de células humanas en el espacio hasta el control de materiales combustibles en microgravedad.

La tripulación de cuatro hombres debería llegar a la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 420 kilómetros de la Tierra, unas 25 horas después del lanzamiento, a primera hora de la mañana del viernes.

El equipo Crew 6 será recibido a bordo de la estación espacial por siete ocupantes actuales de la Estación Espacial Internacional: tres tripulantes estadounidenses de la NASA, entre ellos la comandante Nicole Aunapu Mann, la primera mujer nativa americana en volar al espacio, junto con tres rusos y un astronauta japonés.

La Estación Espacial Internacional, de la longitud de un campo de fútbol y el mayor objeto construido por el hombre en el espacio, lleva más de dos décadas siendo gestionada por un consorcio ruso-estadounidense que incluye a Canadá, Japón y 11 países europeos.

