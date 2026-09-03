“Una flor sobre su tumba se marchita": despiden a Aleyda Romero asesinada junto a la familia de Jonathan Meléndez

Tras el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares para dar unicio con los servicios funerarios y despedir a la familia y al tecladista Jonathan Meléndez y Aleyda Romero.

Mientras Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula y su pequeña hija son despedidos en una agencia funeraria de Santa Mónica, Tlanepantla, los restos de Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba con la familia al momento del ataque, fueron trasladados a Chalco, donde sus seres queridos le dan el último adiós.

Depiden a Aleyda Romero en Chalco

Aleyda Romero Victorio, fue despedida este jueves por sus familiares, vecinos y amigos en el municipio de Chalco, luego de ser asesinada durante el multihomicido ocurrido en Atizapán.

Con flores y globos la recibieron a medio día el cuerpo de la joven en el pueblo de San Martin Cuautlalpan.

Después de recibir su cuerpo, familiares, vecinos y amigos acudieron a la velación para acompañar a la joven y a sus seres queridos en este momento.

El Orbituario San Martín Cuautlalpan hizo un llamado a evitar el morbo en torno a su fallecimiento y pidió que, en su lugar realicen oraciones por su descanso y por sus padres, hermanos y amigos.

"Que Dios, fuente de misericordia y amor le conceda el descanso eterno y le reciba en su seno. Que el espiritu Santo Consolador, consuele el corazón de sus padres, hermanos, familia y amigos que sufren su perdida", se lee en la publicación de Orbituario San Martín Cuautlalpan.

Durante la despedida, familiares pidieron justicia por el asesinato de la joven, quién trabajaba con la familia de Jonathan Meléndez al momento del ataque.

Los servicios funerarios de Aleyda Romero se realizan en La Loma, en la calle Vicente Villada, en la casa de su abuelita Lupe Cabrera, donde familiares y personas cercanas se reunen para darle el último adiós.

Camilo Séptimo lamenta la muerte de Aleyda Romero

Por medio de su página oficial de Camilo Séptimo, lamentaron la muerte de la joven Aleyda Romero. "Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos".