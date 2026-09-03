Revelan estado del niño de 6 años que sobrevivió al tiroteo del tecladista de Camilo Séptimo

Tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo de rock Camilo Séptimo, donde también le quitaron la vida a su esposa embarazada, su hija de 3 años, la empleada de la familia y su perro, el hijo de apenas 6 años de edad logró sobrevivir.

Lo que se sabe del multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo

De acuerdo con los reportes, el pequeño pudo esconderse y así burlar al atacante que llevaba un arma de fuego. Actualmente, el menor está bajo resguardo de familiares.

Las autoridades del Estado de México entregaron la madrugada de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, los cuerpos de las personas asesinadas que estaban en la Fiscalía de Justicia de la entidad en Barrientos, municipio de Tlalnepantla de Baz.

El menor que sobrevivió aún no ha sido entrevistado por las autoridades ministeriales para recoger su versión de los hechos.

Quiénes son los detenidos por el caso de Jonathan Meléndez en Edomex

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos involucrados en el multihomicidio, también están en las instalaciones de la Fiscalía del Edomex. La Fiscalía espera que mañana viernes 4 de septiembre pueda cumplir una orden de aprehensión liberada por un juez con el fin de ingresarlos a un penal.

El presunto asesino es Diego Sebastián “N”, quien supuestamente tenía una relación de negocios con Jonathan Meléndez. El sujeto quedó detenido en la mañana de ayer 2 de septiembre de 2026 en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca.

El agresor llegó a la residencia donde vivía el tecladista de Camilo Séptimo. Una cámara de vigilancia en un elevador captó el instante antes de entrar al departamento del artista musical. Los sujetos responsables podrían haber aprovechado la relación de confianza para entrar y cometer el homicidio contra las cuatro personas, entre ellas Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, quien estaba embarazada de cuatro meses.

