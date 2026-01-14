Un adiós que salvó vidas: Menor dona sus órganos tras sufrir daño cerebral en Tamaulipas

Entre lágrimas y aplausos, fue despedido Alan Yandel Ríos Salazar, un joven de apenas 17 años originario de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien al ser diagnosticado con daño cerebral , se convirtió en un héroe al donar sus órganos.

A pesar de su corta vida, esta difícil decisión permitió que el Hospital General Regional No. 6 del IMSS realizara la primera procuración multiorgánica del año en Tamaulipas, mejorando la esperanza de vida de varios pacientes.

¿Quién fue Alan Yandel Ríos Salazar?

Alan era un joven como cualquier otro, tenía sueños, planes y una vida por delante. Sin embargo, tras ser diagnosticado con encefalopatía isquémica, su familia enfrentó una de las decisiones más difíciles y más valientes: respetar su voluntad de ser donador.

Con el corazón roto, la familia autorizó la donación de dos riñones, dos córneas, piel y tejido músculo-esquelético, órganos que hoy representan esperanza para pacientes en lista de espera en distintas partes del país.

El procedimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del HGR No. 6 de Ciudad Madero en coordinación con la UMAE No. 25 de Monterrey, logrando el traslado de órganos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución:



Los riñones fueron enviados a Nuevo León.

Las córneas al Centro Médico Nacional “La Raza” en Ciudad de México (CDMX).

El tejido beneficiará a pacientes en Guadalajara.

🕊️ Entre aplausos, despidieron en #Tampico a un joven que donó sus órganos tras fallecer por encefalopatía isquémica.



Su gesto salvará varias vidas: sus riñones fueron enviados a #NuevoLeón y sus córneas al CMN “La Raza” en #CDMX.https://t.co/qV1PW2rYLs pic.twitter.com/gmGLqkdsRB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

¿Cómo ser donador voluntario en México?

En México, la donación de órganos es un proceso regulado por la Ley General de Salud y depende siempre de la decisión personal de cada ciudadano.

Para quienes desean manifestar su voluntad, existe un registro oficial administrado por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). El trámite puede realizarse en línea en el sitio: https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php

Dona órganos, salva vidas 💚. Puedes donar en vida pulmón, hígado o riñón, y después de fallecer, hasta 8 órganos y tejidos. Regístrate como donador y da esperanza a quienes más lo necesitan. Para más información comunícate al CEETRY: 999.286.5965. pic.twitter.com/T1jTAB6wWs — Servicios de Salud de Yucatán (@salud_yucatan) January 3, 2026

En este portal se solicitan datos básicos como nombre completo, edad, CURP, código postal, entidad federativa, ciudad y correo electrónico. Una vez completado el registro, el sistema genera una Tarjeta de Donador, la cual se envía por correo electrónico.

La donación puede realizarse en vida, principalmente entre familiares, o de manera posmortem, siempre bajo criterios médicos y legales establecidos.

