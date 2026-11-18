Un sujeto entró a una tienda de abarrotes en la primera sección de San Ramón, al sur de la ciudad de Puebla, con la intención de asaltar. No contaba con que una de las dependientas sacaría un arma muy filosa: las garras de su gatito.

Así fue el intento de asalto frustrado por un gato en Puebla

El intento de atraco sucedió el 7 de noviembre de 2026, alrededor de las 19:40 horas, cuando un sujeto con gorra y sudadera negra entró al establecimiento ubicado en la calle Bugambilias.

Cámaras de seguridad captan el momento exacto del ataque del felino

El hombre preguntó por un medicamento a las dependientas: Lidia y su hija. Después de retirarse, regresó y amenazó a las mujeres.

De una mochila intentó sacar una aparente arma, pero no contaba con que la hija de Lidia sacara a Misifú, su gatito mascota. La joven cargó y sostuvo al gato en la frente del ladrón. El felino comenzó a arañarlo, con lo cual el sujeto comenzó a retroceder y, finalmente, salió de la tienda.

🐱🐾 ¡El michi se puso la capa de héroe!



Un gatito fue parte de la defensa de una tienda durante un intento de asalto en una tienda en la primera sección de San Ramón, ubicada en la calle Bugambilias, #Puebla.



Las dueñas se enfrentaron al ladrón el pasado 7 de noviembre y… pic.twitter.com/HvA16vfYq3 — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 18, 2026

El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad de la tienda e incluso hay una imagen del hombre afuera del local.