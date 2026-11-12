Al menos 8 personas resultaron lesionadas tras una fuerte explosión ocurrida presuntamente en unos baños de vapor en el municipio de Puebla, la noche de este 12 de noviembre.

La emergencia ocurrió en los baños “Providencia”, ubicados en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Además de los heridos, el estallido provocó daños en tres vehículos que se encontraban en la zona.

Caldera provoca explosión en baños de vapor de Puebla

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas al interior de los baños públicos en la calle Hombres Ilustres, de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Al principio se reportaban alrededor de 7 personas lesionadas, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadanda informó más tarde que se atendió a 8 personas.

Ninguna requirió traslado hospitalario, por lo que se reportan fuera de peligro. Además, fueron rescatados 6 cachorros que se encontraban cerca del lugar.

¿Qué provocó la explosión en Puebla?

La fuerza de la explosión también causó daños en casas y vehículos cercanos, donde varias ventanas terminaron rotas.

Incluso una pared quedó con un boquete y algunos autos estacionados resultaron también afectados.

Por su parte, Protección Civil estatal confirmó que la situación ya está bajo control, aunque se desconoce lo que originó la explosión en el lugar.

Los primeros reportes señalan que la explosión pudo originarse por una falla en las calderas utilizadas para calentar el agua. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de investigar y esclarecer las causas.