Una mujer fue detenida al ser señalada de presuntamente dedicarse al tráfico de personas. La apodan “La Chefona” y las autoridades la detuvieron tras esconderse en Querétaro.

Junto con ellas fueron detenidas otras personas luego del cateo de inmuebles en Querétaro y Baja California. En un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, fue detenida Sylvia “N”, “La Chefona”.

De “Sobrina” a “Tolo Arquitecto”, los otros detenidos en el caso

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) catearon inmuebles relacionados con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas.

En Querétaro fue detenida Sylvia Lloryet “N”, alias “La Chefona”, mientras que en Baja California se detuvo a Maritssa “N”, alias “Sobrina”; Jiefeng “N”, alias “Amigo-Chino”, de nacionalidad china, y Francisco Javier “N”, alias “Tolo Arquitecto”.

¿Quién es “La Chefona”? La mujer acusada de traficar personas

Reportes de seguridad refieren que Sylvia Lloryet “N” es identificada como presunta líder de la organización criminal.

Mediante esta banda, personas son captadas en los alrededores de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas a Estados Unidos a través de México con documentos falsificados.

Sylvia “N”, alias “Chefona”, de acuerdo con las investigaciones, cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos, donde fue arrestada en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

Víctimas eran migrantes de distintas nacionalidades

Maritssa “N” presuntamente se encargaba de proporcionar alojamiento temporal a personas migrantes y coordinar sus traslados.

Jiefeng “N”, alias “Amigo-Chino” era quien al parecer mantenía comunicación con “La Chefona” para acordar traslados de migrantes de origen asiático.

Mientras que Francisco Javier “N” suouestamente realizaba actividades de transporte de migrantes de distintas nacionalidades hacia la frontera norte del país para que cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Durante las diligencias se aseguró dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación.