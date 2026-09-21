Notas
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Cuatro detenidos por presunto secuestro en Venustiano Carranza, CDMX
Cuatro detenido por secuestro ocurrido en un establecimiento de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en Venustiano Carranza.
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Regidor herido en el atentado contra Carlos Manzo acude a la FEMDO para denunciar a funcionarios
Víctor Hugo de la Cruz, regidor herido en el atentado contra Carlos Manzo, acude a la FEMDO contra funcionarios de Michoacán.
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Tragedia en IMSS de Durango: Investigan la muerte de 5 recién nacidos en la Unidad Neonatal
A pesar del hallazgo de una bacteria tratable en el área neonatal, autoridades del IMSS en Durango aclaran no tiene nada que ver con la muerte de los bebés.
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Rescatan a secuestrados y caen siete tras operativo en Sonora
Liberan a tres víctimas de secuestro, detienen a siete agresores y aseguran un arsenal de armas pesadas.
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¿Quién es "El Muerto"? Esto se sabe del peligroso pandillero salvadoreño capturado en México
El pandillero José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, escapó de El Salvador para esconder en México; era uno de los 100 más buscados.
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Logran capturar a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” por extorsiones en CDMX
Dos hombres y una mujer fueron detenidos como presuntos extorsionadores en la CDMX; serían de un grupo delictivo y cuentan con antecedentes penales.