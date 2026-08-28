Detienen a adulta mayor de 76 años que habría pagado para que asesinaran a su vecino

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en la alcaldía Cuauhtémoc en contra de Martha "N", de 76 años de edad, adulta mayor que es señalada directamente de presuntamente haber mandado a matar a una persona.

La adulta mayor es acusada de ser la autora intelectual del homicidio contra un vendedor de artículos usados en la colonia Morelos, en los alrededores del Centro Histórico.

Mujer mayor se molestó por acumulación de basura

De acuerdo con las indagatorias ministeriales y las líneas de investigación recabadas por las autoridades, el origen del crimen fue por un conflicto vecinal cotidiano luego de que la señalada se quejara por la acumulación de objetos y artículos en el patio común de una vecindad ubicada sobre la calle Constancia.

Dicha situación generó una profunda molestia en la detenida, quien en lugar de buscar canales institucionales o una mediación para resolver el problema de convivencia, optó por pagar a terceras personas para que agredieran físicamente a la víctima, un ataque directo que terminó por provocarle la muerte.

#LoÚltimo | En la alcaldía Cuauhtémoc, #CDMX, elementos de la Fiscalía capitalina detuvieron a Martha "N", de 76 años, señalada como presunta autora intelectual del homicidio de un vendedor de artículos usados en la colonia Morelos.



De acuerdo con las indagatorias, el conflicto… pic.twitter.com/jZrvMfrAnJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla

El avance en las pesquisas permitió a los agentes de investigación ubicar a la presunta responsable en la demarcación, concretando su captura. Tras su detención, la mujer de la tercera edad fue trasladada e ingresada formalmente al penal de Santa Martha Acatitla, localizado en la alcaldía Iztapalapa.

En dicho centro de reinserción social permanecerá a disposición del juez de control para enfrentar las etapas del proceso judicial correspondientes, donde se determinará su situación jurídica por los delitos que se le imputan.