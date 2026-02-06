Detienen en Roma a mujer con cocaína oculta en su cuerpo

Autoridades italianas detuvieron a una mujer sudamericana en el Aeropuerto Leonardo da Vinci, en Roma, luego de descubrir que transportaba 84 cápsulas de cocaína ocultas dentro del cuerpo.

De acuerdo con el reporte, la droga (más de un kilo de cocaína en estado de alta pureza) estaba envuelta en plástico resistente para soportar los ácidos del estómago, una modalidad utilizada en el tráfico internacional de drogas para evadir los controles aeroportuarios.

La mujer fue trasladada a un hospital, donde, tras los controles médicos, no pudo explicar su viaje ni su estancia en Italia, por lo que fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades por delitos relacionados con el narcotráfico.

| Guardia di Finanza

Detención durante controles en el aeropuerto de Roma

La detención fue realizada por la Guardia di Finanza y autoridades de aduanas durante controles de seguridad en la terminal aérea.

Tras detectar indicios de transporte de drogas, la mujer fue llevada a un hospital para extraer las cápsulas ingeridas y descartar riesgos médicos, procedimiento habitual en este tipo de casos.

Una vez concluidos los exámenes médicos, las autoridades confirmaron la cantidad total de la cocaína y procedieron a su arresto formal por tráfico internacional de drogas.

El método: droga oculta dentro del cuerpo

El transporte de cocaína ingerida en cápsulas, conocido como body packing, es una de las estrategias utilizadas por redes criminales para intentar introducir droga a Europa desde otras regiones.

Este método representa un alto riesgo para la salud, ya que la ruptura de una cápsula puede provocar intoxicaciones graves o incluso la muerte, motivo por el cual las personas detenidas suelen ser hospitalizadas de inmediato.

| Guardia di Finanza

Roma: punto clave en operativos antidrogas

El aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma es uno de los principales puntos de entrada aérea a Italia y ha sido escenario de múltiples operativos contra el narcotráfico internacional, tanto por droga oculta en equipaje como por personas que la transportan dentro de su cuerpo.

Las autoridades italianas mantienen controles reforzados en esta terminal ante el uso recurrente de rutas aéreas internacionales por parte de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína hacia Europa.