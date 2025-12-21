Niño guatemalteco pedía auxilio a gritos: atrapan a presuntos robachicos en Tapachula, Chiapas

Todas esas historias de terror que contaban sobre los "ropavejeros" se terminó convirtiendo en una realidad para un menor de nacionalidad guatemalteca, quien desde un auto comenzó a gritar y llorar por ayuda, luego de que tres presuntos robachicos lo subieran a su camioneta en Tapachula, Chiapas.

Detienen a tres por "levantar" a niño guatemalteco en Chiapas

La detención ocurrió cuando una camioneta Toyota gris con placas de Veracruz circulaba por una de las calles del municipio fronterizo. En ese momento, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) se percataron de un niño llorando y pidiendo ayuda desde una de las ventanas.

Al detener el vehículo, uno de los tripulantes identificado como Enrique “N” aseguró ser el padre y dijo que el niño lloraba porque estaba haciendo un berrinche.

La copiloto, Doris “N”, dijo ser la madre del menor y la otra mujer que viajaba con ellos, Adriana “N”, solo mencionó que era amiga de los tripulantes.

Pese a esto, el niño insistió en que esas personas no eran sus padres, por lo que autoridades pidieron documentos que acreditaran el parentesco.

Detienen a tres presuntos responsables por presunto secuestro de menor

Al no poder confirmar su versión, las tres personas fueron trasladadas al Ministerio Público, mientras que el menor fue puesto bajo resguardo del DIF Chiapas.

Debido a que ocurrió en una zona fronteriza y el menor es de otra nacionalidad, el caso enciende las alertas por el tráfico y trata de personas migrantes , ya que grupos criminales han visto en estos menores un nuevo negocio, aprovechándose del sueño de cruzar hacia los Estados Unidos.

Con base en el Código Penal Estatal, para las personas que cometan este tipo de delitos podrían enfrentar:



Prisión de uno a quince años

De cien a doscientos mil días de multa

Las penas se aumentarán al doble si además del secuestro, se comete corrupción de menores

Secuestro de menores y cifras de desapariciones en Chiapas 2025

Con datos de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), tan solo entre enero y junio de 2025 se han emitido 240 fichas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

De ese porcentaje, el 18% aún no ha sido localizado; esto significa que no se tiene ningún rastro de al menos 44 menores hasta la fecha. La mayoría de estas alertas corresponden a niñas y adolescentes mujeres especialmente en zonas fronterizas.