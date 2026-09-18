Notas
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Revelan causa de muerte de Nataly Osma, colombiana hallada sin vida en CDMX tras cenar con su amiga
La colombiana Nataly Osma Pinilla fue encontrada sin vida en un departamento en CDMX luego de cenar en un restaurante ubicado en un plaza comercial.
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No saber chino lo llevó a la cárcel por un secuestro en Puebla
Dos hombres de China fueron privados de la libertad en Puebla al llegar al país con engaños por una oferta de trabajo, pero el secuestro acabó de manera inesperada.
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Paloma Nicole se sometió a una cirugía estética a sus 14 años: a un año de su muerte no hay sentencia
Paloma Nicole se sometió a una cirugía de implantes mamarios realizada presuntamente por su padrastro, pero días después murió tras la intervención.
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Esto pasó con Wendy Zepeda: fue vista con su expareja y días después apareció sin vida en Sonora
El presunto feminicida de Wendy Zepeda pasó días prófugo de la justicia hasta que fue encontrado escondido en México; la joven tenía sólo 25 años.
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Ocho meses después, regresan más de 150 perros al Refugio Franciscano
Los animales del Refugio Franciscano habían sido trasladados a tres puntos de la capital tras un operativo realizado el pasado 7 de enero.
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Cae "El Trompas", presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos
Francisco Javier “N”, “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido por el asesinato ocurrido en Cuautla, Morelos.