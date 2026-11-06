Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, por presunta corrupción

La Policía Nacional de Paraguay confirmó la detención de Santiago Peña, expresidente de Paraguay que fue destituido de su cargo tas un juicio político por mal desempeño de funciones.

🚨 ¡Tensión en #Paraguay!



Entre disparos al aire y una turba que amenazaba con impedir su traslado, la policía llevó a un cuartel militar al destituido presidente Santiago Peña.



Tras su salida del cargo y la orden de prisión preventiva, surgieron rumores de una posible fuga.… pic.twitter.com/PMusH863RP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

¿Por qué detuvieron a Santiago Peña?

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó bajo arresto domiciliario, luego de ser señalado por su presunta participación en el escándalo financiero relacionado con el colapso de Ueno Bank.

El caso provocó una fuerte crisis política y económica en el país, debido a las acusaciones sobre el manejo irregular de recursos y las posibles conexiones del exmandatario con la institución bancaria.

🚨 ¡Escándalo en Paraguay! El Ministerio Público emitió una orden de detención contra el presidente Santiago Peña y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por una investigación relacionada con el caso Ueno Bank.



La Fiscalía solicitó que Peña permanezca bajo arresto domiciliario y… pic.twitter.com/Kjrj2NtlLa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

Las investigaciones apuntan a que habría utilizado su posición política para favorecer a la entidad financiera mediante el traslado de cientos de millones de dólares procedentes de recursos públicos, entre los que se encontrarían los destinados a pensiones y jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Aunque presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay, el Congreso rechazó su dimisión y aprobó por unanimidad su salida del cargo, por lo que perdió el fuero presidencial y la posibilidad de convertirse en senador vitalicio.

Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, luego de que el Senado aprobara la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de funciones.

El hasta ahora vicepresidente juró ante el Congreso en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, una institución financiera privada vinculada al ahora expresidente.

Con 44 votos a favor, de un total de 45 integrantes de la Cámara Alta, los senadores aprobaron retirar a Santiago Peña del cargo y quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad, por lo que fue detenido horas más tarde en su domicilio.

El nuevo presidente deberá completar el periodo para el que Santiago Peña fue elegido en 2023, por lo que permanecerá en el cargo hasta 2028.