Cae síndica de Yautepec, Morelos; es acusada de ordenar ataque armado donde murieron 3 personas

La investigación por el ataque armado ocurrido el 30 de junio en Yautepec, Morelos, dio un nuevo giro con la detención de Karla “N”, síndica municipal, señalada por la Fiscalía como probable responsable de haber ordenado la agresión.

El ataque ocurrió mientras personas se encontraban reunidas en una cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, donde veían el partido entre México y Ecuador. Hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon directamente contra los asistentes.

¿Qué pasó durante el ataque armado en Yautepec?

De acuerdo con la información disponible, un grupo de hombres llegó a la cancha y abrió fuego contra quienes se encontraban viendo el partido.

El saldo inicial fue de al menos una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas dos menores de edad.

La víctima mortal fue identificada de manera extraoficial como Miguel Tijera, quien habría sido colaborador del diputado Agustín Alonso.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó lo ocurrido y ordenó que se realizara una investigación inmediata para esclarecer el ataque.

¿Por qué detuvieron a la síndica de Yautepec?

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Karla “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec.

Según la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, las investigaciones apuntan a que la funcionaria habría ordenado la agresión.

Tras ser detenida, Karla “N” será puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere para definir su situación jurídica.

¿Cuántas personas han sido detenidas por el ataque de Yautepec?

Con esta captura, suman cuatro personas detenidas relacionadas con los hechos. El pasado 16 de julio fueron vinculados a proceso América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La investigación busca establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas. Así como esclarecer el móvil y determinar quiénes participaron en la agresión.

¿Qué se sabe sobre la responsabilidad de la síndica de Yautepec?

La Fiscalía sostiene que Karla “N” habría ordenado el ataque, pero hasta el momento se trata de una imputación y su responsabilidad deberá ser determinada por un juez.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.