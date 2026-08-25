Lo llevaba con su familia: Detienen a joven que arrastraba a persona inconsciente dentro de una bolsa en calles de la GAM

Macabro hallazgo en la GAM. Un joven de 23 años de edad, en aparente situación vulnerable, fue detenido tras ser captado arrastrando a una persona inconsciente dentro de una bolsa de plástico en calles de la colonia Lindavista, en la Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La persona fue arrastrada por la calzada Ticomán y la Avenida Insurgentes Norte, de la GAM. La víctima ya no contaba con signos vitales.

¿Era uno de sus amigos? La versión del joven detenido en calles de la GAM

El joven de 23 años de edad indicó que la persona inconsciente que llevaba al interior de la bolsa de plástico, se trataba de uno de sus amigos, quien al no responder a los llamados, lo envolvió en la bolsa plástica para, presuntamente, llevarlo con sus familiares.

Los primeros informes indican que la persona dentro de la bolsa ya no contaba con signos vitales; sin embargo, no se registraron rasgos de violencia. Todo apuntaría a una muerte natural; se está en espera de la necropsia y peritaje para la confirmación de los hechos.

Al ser captado arrastrando la bolsa, el joven fue detenido por las autoridades capitalinas quienes acordonaron la zona del incidente. El caso quedó en manos de un agente del Ministerio Público, quien continuará con los peritajes correspondientes para dar con el hechos.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima; tampoco se sabe si la persona dentro de la bolsa de plástico también vivía en situación vulnerable.

#TarjetaInformativa | #DETENIDO | Personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico detuvo a un hombre de 23 años de edad, en aparente situación vulnerable, que fue captado cuando arrastraba a una persona inconsciente en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte, en la colonia… pic.twitter.com/H5ZIb5MOUU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2026

El estatus legal del detenido: Autoridades definen su situación jurídica

El joven, de quien se desconoce su identidad, fue detenido e informado de sus derechos de ley, dejándolo a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica y las investigaciones correspondientes.

¿Qué hacer si veo una situación sospechosa en calles de CDMX?

Si ves una situación sospechosa en las calles de la Ciudad de México (CDMX), puedes reportarla de manera inmediata a los números oficiales de emergencia o denuncia anónima.

Te compartimos los números de emergencia de la CDMX:

