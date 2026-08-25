VIDEO | Jesucristo es acusado de matar a sus papás: crimen sorprendió a Monterrey y así escapó

Al norte de México se registró un doble crimen y el presunto responsable fue un joven de 21 años. Jesucristo Manuel “N” es acusado de matar a sus papás en Monterrey, hechos por los que ya fue detenido.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la colonia Ferrocarrilera. Los padres del probable responsable no fueron las únicas víctimas, pues las investigaciones apuntan a que el joven también habría herido con un arma de fuego a su hermana.

Joven acusado de matar a sus papás intentó robar un auto

Todo ocurrió el domingo 23 de agosto de 2026, al norte de Monterrey. Luego de la agresión, el joven al parecer escapó en una camioneta gris, vehículo que fue grabado por cámaras de seguridad del C4.

A través de un seguimiento en video, se pudo ubicar la ruta del automóvil. Horas después, policías de Monterrey lo ubicaron en la colonia Villa Cumbres, donde presuntamente intentaba robar un automóvil a un joven, a quien golpeó con unas pinzas de mecánico cuando intentaba despojarlo del vehículo.

La víctima pidió ayuda y su padre intervino para evitar el robo. Policías que pasaban por el lugar lograron detener al presunto responsable, quien traía consigo una biblia en la mano, presuntamente para pasar desapercibido.

El detenido resultó tener antecedentes penales por atentado contra servidores públicos; además, tenía algunos meses de haber salido de la cárcel.

