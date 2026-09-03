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Detienen al productor Luis de Llano en Polanco

Policías de la SSC de CDMX arrestaron al productor Luis de Llano cuando se encontraba en la zona de Polanco; esto se sabe de su arresto y qué pasó con él.

Luis de llano macedon detenido
El productor Luis “N” fue detenido esta noche.|Instagram: @luisdllanomacedo

Escrito por: Iván Ramírez

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por policías de la Ciudad de México (CDMX) en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el registro de su arresto, este se hizo a las 18:30 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué se sabe del arresto de Luis de Llano?

El productor fue esposado y presentado ante el Centro de Detenciones Administrativas.

Los elementos de seguridad lo detuvieron en la calle Lope de Vega, entre avenida Horacio y calle Ibarbourou, muy cerca de la Plaza Uruguay.

Información en desarrollo...

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