Detienen al productor Luis de Llano en Polanco

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por policías de la Ciudad de México (CDMX) en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el registro de su arresto, este se hizo a las 18:30 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué se sabe del arresto de Luis de Llano?

El productor fue esposado y presentado ante el Centro de Detenciones Administrativas.

Los elementos de seguridad lo detuvieron en la calle Lope de Vega, entre avenida Horacio y calle Ibarbourou, muy cerca de la Plaza Uruguay.

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