Cada 19 de noviembre hay una oportunidad para hablar de algo que todavía cuesta trabajo poner sobre la mesa: la salud mental de los hombres. Detrás de frases como “aguántate”, “los hombres no lloran” o “tú puedes solo”, muchas veces se esconden emociones que no encuentran espacio para expresarse.

El Día Internacional del Hombre no busca minimizar los problemas que enfrentan las mujeres ni establecer una competencia entre géneros. La fecha también invita a reflexionar sobre la salud, el bienestar emocional y las dificultades que enfrentan millones de hombres para reconocer que necesitan ayuda.

Y hay una razón de peso para hacerlo: el suicidio afecta de manera desproporcionada a los hombres en distintas regiones del mundo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre. La iniciativa fue impulsada en 1999 por el historiador y profesor Jerome Teelucksingh, en Trinidad y Tobago.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional del Hombre 🙋‍♂️. Consulta en la @cuaedunam un contenido didáctico relativo a los estudios de las masculinidades > https://t.co/WZJ3pUNYxI Infografía de la @FESAragonUNAM 👇. https://t.co/rXhyuDjGFU — UNAM (@UNAM_MX) November 19, 2026

La fecha busca visibilizar temas relacionados con la salud masculina, promover modelos positivos de hombres, reconocer sus contribuciones a la sociedad y fomentar relaciones más sanas, así como la igualdad de género.

Entre sus objetivos también está abrir conversaciones sobre asuntos que suelen quedar relegados, como la salud física y mental, la paternidad, la violencia y la prevención del suicidio.

Por eso, más allá de una celebración, el 19 de noviembre puede servir para cuestionar ideas sobre la masculinidad que impiden a muchos hombres hablar de lo que sienten.

¿Por qué a muchos hombres les cuesta hablar de su salud mental?

Desde pequeños, muchos hombres crecen con la idea de que deben ser fuertes, resolver sus problemas solos y evitar mostrar tristeza o miedo. Expresiones como “los hombres no lloran” o “tienes que aguantar” pueden parecer inofensivas, pero también alimentan la idea de que pedir ayuda es una señal de debilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado que la autosuficiencia, la dificultad para expresar emociones y la necesidad de mantener el control son algunas de las barreras culturales que pueden alejar a los hombres de la atención psicológica.

🗣️ ¿Por qué a los hombres les cuesta pedir ayuda? La psicóloga Cathy C. de la Barca (@cathycdelabarca) lo explica: crecen con una "muralla de piedra" que los protege, pero también los aísla, ligado a las altas tasas de suicidio masculino. 💬 Es importante enseñar desde la infancia a identificar y expresar emociones en espacios seguros Ya comenzó #TuMañanaConEllas Con @maraduron10, @vaitiaremateos y @valentinaror https://t.co/WBG4duNtSy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 7, 2026

Esto no significa que todos los hombres vivan sus emociones de la misma manera, pero sí que existen presiones sociales que pueden dificultar que reconozcan cuando algo no está bien.

Hablar de salud mental masculina implica cambiar esa conversación: entender que sentir tristeza, ansiedad, miedo o frustración no resta valor a nadie y que acudir con un especialista también es una forma de cuidarse.

¿Cuántos hombres mueren por suicidio en el mundo?

Las cifras más recientes de la OMS sobre mortalidad mundial corresponden a 2021. Ese año se estimaron 727 mil muertes por suicidio en todo el planeta.

La diferencia entre hombres y mujeres es importante: la tasa mundial fue de 12.4 muertes por cada 100 mil hombres, frente a 5.9 por cada 100 mil mujeres. Es decir, la tasa masculina fue más del doble.

Además, el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Estos datos muestran por qué la prevención y la atención de la salud mental necesitan considerar las diferencias que existen entre hombres y mujeres.

¿Cuántos hombres se suicidaron en México durante 2025?

En México, el panorama también refleja una diferencia considerable. Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 del INEGI, publicadas el 10 de noviembre de 2026, contabilizaron 9 mil 20 suicidios.

De ese total, 80% correspondió a hombres y 20% a mujeres. La tasa de mortalidad por suicidio fue de 11.3 por cada 100 mil hombres, mientras que entre las mujeres se ubicó en 2.7.

La brecha es evidente: los hombres concentraron ocho de cada 10 muertes por suicidio registradas en el país.

Aunque las cifras no explican por sí solas las razones detrás de cada caso, sí muestran la importancia de atender oportunamente los problemas emocionales, reducir el estigma y facilitar el acceso a servicios de salud mental.

¿Dónde pueden recibir ayuda los hombres que enfrentan problemas emocionales en México?

Hablar con alguien de confianza puede ser un primer paso, pero cuando el malestar persiste o afecta la vida cotidiana es importante buscar atención profesional.

En México existe la Línea de la Vida, 800 911 2000, un servicio gratuito y confidencial que brinda orientación sobre salud mental, depresión, ansiedad y conductas suicidas. Está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Si una persona tiene pensamientos suicidas actuales o se encuentra en peligro inmediato, necesita atención urgente; se debe llamar al 911 o acudir a un servicio de emergencias.

El Día Internacional del Hombre puede ser mucho más que una fecha en el calendario. Es una oportunidad para dejar de asociar la fortaleza con guardar silencio y recordar que pedir ayuda no hace a nadie menos hombre.