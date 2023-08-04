Día de la Cerveza: Los 5 países que hacen las mejores bebidas

Este 4 de agosto se celebra el Día Mundial de la Cerveza, una de las bebidas más populares y antiguas del mundo, por lo que prácticamente en cualquier lugar del planeta, aunque algunos países hacen mejores bebidas que otros.

Una de las mejores experiencias cuando hace mucho calor es poder abrir una cerveza bien fría y tomarla para refrescarse; esta bebida existe para todo tipo de gustos, ya que van desde las más amargas hasta las de sabores y por supuesto las famosas micheladas en México.

¿Qué países hacen las mejores cervezas en el mundo?

Bélgica

La cerveza más rica del mundo se prepara en Bélgica, el país es conocido por su amplia variedad en esta bebida. La tradición cultural cervecera desempeña un papel importante tanto en la vida diaria como en los eventos festivos.

Bélgica produce alrededor de mil 500 clases de cervezas diferentes con métodos distintos de fermentación, por ello, en 2016 la Unesco la incluyó en la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

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Alemania

Es uno de los países más populares por la elaboración de cerveza. Aquí tienen una ley llamada Reinheitsgebot, con la cual se determina qué se le puede añadir a las bebidas de esta nación.

Alemania tiene prohibido utilizar sabores populares como el centeno, las hierbas, las especias, el café y las frutas. Cabe destacar que es el país que más consume cerveza en Europa.

Reino Unido

Es de los países más antiguos donde se comenzó la elaboración de esta bebida, por lo que muchos países copiaron sus técnicas, aunque con el paso del tiempo las fueron modificando, incluso el propio Reino Unido las ha perfeccionado.

Las cervezas más populares en esta nación son: Kernel, Wild Card, Five, Points, Fuller’s y Shepherd Neame.

Estados Unidos

El clima caliente y soleado de Estados Unidos es fundamental para la elaboración de esta bebida al darle un toque frutal, por lo que está entre los cinco países con las mejores cervezas del mundo.

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El estilo preferido de los estadounidenses es el de India Pale Ale (IPA), caracterizada por ser pálida y espumosa con un alto nivel de alcohol y de lúpulo.

Nueva Zelanda

Poco a poco empezó a ganar terreno en la elaboración de cervezas tipo lager. Este país también utiliza el lúpulo para hacer sus cervezas.