Día de la cerveza: ¿Para qué sirve la levadura y qué beneficios a la salud tiene?

El Día de la cerveza es una celebración que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo para honrar a esta popular bebida alcohólica. Aunque no existe una fecha específica para esta celebración, muchos países la festejan el primer viernes de agosto.

La cerveza es una de las bebidas más antiguas y populares de la humanidad. Se cree que su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, hace más de cuatro mil años. Desde entonces, la cerveza ha sido parte de la vida cotidiana de muchas culturas, convirtiéndose en una tradición arraigada en diferentes países.

La cerveza se elabora a partir de cuatro ingredientes principales: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. La levadura de cerveza es un microorganismo que juega un papel fundamental en el proceso de fermentación. Es responsable de convertir los azúcares presentes en la malta en alcohol y dióxido de carbono.

La levadura de cerveza es un tipo de levadura conocida científicamente como Saccharomyces cerevisiae. Además de su uso en la elaboración de cerveza, también se utiliza en la panadería y en la producción de vino y otros productos fermentados. Es rica en nutrientes, especialmente en proteínas, vitaminas del complejo B, minerales y fibra.

¿Para qué sirve la levadura de cerveza?

La levadura de cerveza tiene numerosos beneficios para la salud. Entre ellos se incluye su capacidad para mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico, regular el colesterol, promover la salud de la piel y el cabello, y aumentar los niveles de energía. También se ha demostrado que puede ayudar en la pérdida de peso y en la construcción de masa muscular.

Además de sus beneficios para la salud, la cerveza también tiene muchas curiosidades interesantes, como el hecho de que es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo.

¿Qué bebida se toma más en México?

De acuerdo con el reporte de alcohol y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo percápita de alcohol en México es de 7.2 litros anuales. La principal bebida consumida es la cerveza, pues el 75.7% de las personas que ingieren alcohol la prefieren, mientras que el tequila ocupa el segundo lugar, según la encuesta “Consumo de bebidas alcohólicas en México” de Consulta Mitofsky.

