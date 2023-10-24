Anuncian megapuente de 5 días para estos estudiantes por Día de Muertos 2023

El Día de Muertos 2023 está a la vuelta de la esquina y con ello se aproxima un descanso obligatorio que, para alumnos y maestros de un estado del país, será un auténtico "megapuente" de cinco días, tiempo suficiente para recordar a los difuntos y recargar pilas para el último tramo del año.

El "megapuente" será válido para la comunidad estudiantil del Estado de México, donde la gobernadora Delfina Gómez decretó cinco días sin clases, esto considerando que uno de ellos es descanso obligatorio, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fue durante un evento organizado por el Sindicato de Maestros al Servicio del Edomex (SMSEM) en el que la primera mandataria del Edomex consintió a los docentes y explicó para quiénes aplicará este "megapuente".

¿Cuándo empezará el puente de 5 días por Día de Muertos en Edomex?

Los maestros y alumnos tendrán tiempo suficiente para realizar el altar, recordar a sus difuntos y hasta salir de 'mini vacaciones' porque con el anuncio de la gobernadora Delfina Gómez no habrá clases en los siguientes días:



Miércoles 1 de noviembre

Jueves 2 de noviembre (descanso oficial)

Viernes 3 de noviembre

Sábado y domingo 4 y 5 de noviembre.

De esta manera, todos deberán regresar a las escuelas hasta el lunes 6 de noviembre luego de cinco días de descanso por el Día de Muertos 2023.

¿Para quiénes aplica el megapuente por Día de Muertos 2023?

El megapuente por Día de Muertos en el Estado de México aplicará para la comunidad académica de educación básica, la cual abarca desde los 3 hasta los 15 años de edad, distribuidos en preescolar, primaria y secundaria.

¿El 2 de noviembre es día feriado oficial en México?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el día primero todos las actividades escolares se desarrollan de manera habitual, por lo que no existe una suspensión formal de clases. Sin embargo, el día 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos 2023 y la dependencia considera que es una tradición recordar a los fieles difuntos.

Por este motivo, el jueves 2 de noviembre no habrá labores docentes, por lo que alumnos de educación básica no deberán acudir a las aulas, salvo que exista algún cambio que notifique la dependencia durante los días previos a unas de las festividades más representativas de México.