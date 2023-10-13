La fecha exacta y la guía esencial para poner la ofrenda a tu mascota por Día de Muertos

El Día de Muertos en México ha evolucionado para incluir a un miembro fundamental de la familia: las mascotas. Aunque esta tradición no es parte del calendario oficial, millones de mexicanos dedican un altar especial para honrar a sus compañeros de vida, para que sus almas regresen brevemente del Mictlán (el inframundo) para visitarlos.

¿Cuándo regresan las almas de las mascotas?

Se cree que las almas de las mascotas llegan al plano terrenal la noche del 27 de octubre, por lo que el altar debe estar listo para recibirlas. Este día se marca como el inicio de las celebraciones del Día de Muertos y está dedicado a recordar a los fieles compañeros que en vida brindaron amor y compañía.

Nuestro altar de mascotas listo para esperar mañana su visita🧡 pic.twitter.com/ndEgoHJPhm — 🎃MirynStein🎃 (@MiryAyala) October 27, 2024

Algunas familias optan por colocar la ofrenda desde la noche del 26 de octubre, mientras que otras prefieren incluir el altar de sus mascotas el 1 de noviembre, asociando su pureza con la de los niños difuntos. Las familias son libres de ajustar el calendario según su conexión personal.

¿Qué elementos poner en la ofrenda de mi mascota?

El altar para mascotas es un homenaje de ternura y gratitud, que combina elementos tradicionales del Día de Muertos con objetos que la mascota amaba.

Los elementos que no deben faltar incluyen:



Fotos: La imagen de la mascota es el centro del altar y el símbolo más directo de su presencia, reforzando el vínculo.

La imagen de la mascota es el centro del altar y el símbolo más directo de su presencia, reforzando el vínculo. Guía y luz: Las flores de cempasúchil, como caminos hechos de pétalos y las velas son esenciales. Las flores con su aroma y color vibrante guían el camino del alma hacia el hogar, mientras que las velas iluminan su trayecto de regreso.

Las flores de cempasúchil, como caminos hechos de pétalos y las son esenciales. Las flores con su aroma y color vibrante guían el camino del alma hacia el hogar, mientras que las velas iluminan su trayecto de regreso. Sustento y pureza: Agua, un símbolo de pureza y para saciar su sed, y su comida favorita , como las croquetas, premios o algún platillo casero.

un símbolo de pureza y para saciar su sed, y su , como las croquetas, premios o algún platillo casero. Recuerdos: Los juguetes o artículos personales como un collar o manta que representen la alegría y los momentos compartidos, creando un ambiente acogedor para su visita.

Los o artículos personales como un collar o manta que representen la alegría y los momentos compartidos, creando un ambiente acogedor para su visita. Elementos tradicionales: Se puede incluir papel picado como canal comunicativo entre mundos, pan de muerto, e incluso las cenizas de la mascota si las conservas.

La ofrenda para tu mascota, más que una tradición formal, es un profundo acto de amor, memoria y gratitud. ¡Prepárate para recibirlos con el corazón abierto!