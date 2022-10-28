Diputados y senadores toman puente de seís días por Día de Muertos

En San Lázaro, los diputados disfrutarán de seis días de puente con motivo de la conmemoración el Día de Muertos en el país.

Este jueves fue último día se sesión y los diputados regresaran hasta el jueves 3 de noviembre para volver a sesionar y dictaminar temas pendientes.

Antes de irse de puente por Día de Muertos, los aprobaron reforma a cuatro leyes: la Ley General de Salud, Seguro Social, Ejecución Penal y la de Derechos de Personas Adultas Mayores, cuyo dictámenes se enviaron al Senado para su validación

Senadores también se van de megapuente por Día de Muertos

En la sesión, la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro informó que recibido un oficio del presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, en el que notifican que dejaran de sesionar del jueves 27 de octubre a 2 de noviembre, con lo que su puente de Día de Muertos tendrá 5 días, es decir, un día menos que el de los diputados.