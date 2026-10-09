Día Mundial del huevo: ¿A cuánto está el kilo en México? Razones por las que el costo no deja de subir

El huevo, uno de los alimentos indispensables en la mesa de las y los mexicanos ha registrado constantes variaciones en su costo, impactando el presupuesto de millones de familias. Te compartimos el costo, las razones de los incrementos y el consumo en México.

Este 9 de octubre del 2026 es el Día Mundial del Huevo, una festividad que busca destacar su valor nutrimental, así como los beneficios de este alimento.

¿A cuánto está el kilo de huevo en México?

El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo en México , según el "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, en las regiones cercanas a la frontera el costo de este alimento podría ser más alto.

El costo podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimento, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

¿Por qué no deja de subir el precio del huevo en México? Razones principales

Las posibles razones por las que el huevo o algún otro alimento básico suben sus precios son:



Impacto fronterizo: El desabasto y altos precios en Estados Unidos generan contrabando y especulación en estados del norte de México.

El desabasto y altos precios en Estados Unidos generan contrabando y especulación en estados del norte de México. Alimento para aves: Los precios internacionales del maíz amarillo y la pasta de soya, utilizados para criar y mantener a las gallinas, suben de precio.

Los precios internacionales del maíz amarillo y la pasta de soya, utilizados para criar y mantener a las gallinas, suben de precio. Costos altos en combustible: El alza en el precio de la gasolina y diésel puede ser un factor para encarecer el transporte desde las granjas hasta las centrales de abasto y supermercados.

¿México, líder mundial de comer huevo?: Consumo por persona

México se mantiene como uno de los líderes mundiales en el consumo de huevo en México, promediando alrededor de 24 kilogramos al año , según reportes emitidos por la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

La cifra representa alrededor de 410 piezas por personas. El país produce más de 3 millones de toneladas de huevo al año, respaldado por una parvada de aproximadamente 185 millones de gallinas ponedoras.