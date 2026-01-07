Día de Reyes trágico en CDMX: muere mujer de la tercera edad que traía su pan

La noche de este martes 6 de enero de 2026 se registró un desafortunado incidente en calles de la Ciudad de México (CDMX), donde una mujer de la tercera edad perdió la vida este Día de Reyes.

Se trata de una mujer de la tercera edad, quien lamentablemente murió luego de ser atropellada por el conductor de un camión al norte de la capital.

Mujer de la tercera edad iba por su pan y fue atrpellada

La situación se registró en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 21, en la colonia Progreso, ubicada en el perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Momentos antes, la señora había ido a la panadería y compró unas cuentas piezas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por la pesada unidad. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

#AlertaVialFIA | Una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser atropellada por un camión en #EjeCentral y Calle 21 en la colonia Progreso en @TuAlcaldiaGAM en #CDMX



El reporte de @PLATA11CDMX pic.twitter.com/s8Zkxh6yeI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

Detienen a conductor de tráiler tras atropellar a mujer

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor de la unidad para ser llevado a la agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se deslindarán responsabilidades.

El cuerpo de la mujer fue retirado del lugar por peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina y trasladado al anfiteatro correspondiente para la necropsia de ley.

En tanto, el acordonamiento del sitio de los hechos ha generado complicación vehicular en el punto para los conductores.

Debido a que el tráiler implicado en estos hechos aún continúa en el punto, se registra complicación vehicular para los conductores procedentes de la zona centro con destino hacia la zona de Cuautepec.

